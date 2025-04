Filha de Xande de Pilares ganha festa luxuosa em seu aniversário de 1 ano

Thay Pereira postou algumas fotos da festa de aniversário de Estrela, sua filha com Xande de Pilares, que completou 1 aninho

Estrela, filha do cantor Xande de Pilares e Thay Pereira, completou seu primeiro ano de vida neste sábado, 5, e ganhou uma festa luxuosa para comemorar a data especial.

Nas redes sociais, a mamãe coruja compartilhou alguns registros da celebração, que foi decorada com muitas estrelas, flores e também com os personagens Minnie e Mickey.

Para a festa, a aniversariante surgiu usando um look lilás, meia-calça branca, sapatinho e uma tiara de laço no cabelo. Os papais também capricharam no look: Xande optou por uma camisa, bermuda e tênis. Já Thay escolheu um vestido justo e cheio de recortes.

"Começou o primeiro aninho da nossa neneca", escreveu a mãe de Estrela na legenda da publicação. O post recebeu diversos elogios. "Parabéns. Saúde, paz, prosperidade e muito amor", disse uma seguidora. "Que lindeza, meu Deus. Que o papai do céu ilumine sua vida boneca", escreveu outra. "Feliz aniversário, princesa. Jesus te abençoe grandemente!", falou uma fã.

Confira:

Xande de Pilares encanta ao comemorar o aniversário da filha

Xande de Pilares usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de sua filha caçula, Estrela. A menina, fruto de seu relacionamento com Thay Pereira, completou um aninho neste sábado, 5. Em seu perfil, o cantor compartilhou um vídeo com registros de um ensaio fotográfico em família e celebrou a vida da herdeira.

"Feliz aniversário, minha filha. Você é o presente mais lindo que a vida me deu! Vivo de música, então é claro que esse dia teria que ter uma canção pra você e pra sua mãe também! Afinal, o aniversário hoje é em dose dupla. Você é minha alegria diária, minha cantora, minha instrumentista, minha estrelinha que me acompanha em cada ensaio, em cada repique na sala de casa… Vejo a luz do encanto. Brilhar no teu olhar. A quem sempre esperou. Conseguiu encantar…", escreveu. Confira o post!

