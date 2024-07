Virginia Fonseca dá presente luxuoso e enorme para o sogro, Leonardo

Leonardo ganha presente de luxo e personalizado com os nomes de três netos. Veja o que Virginia Fonseca comprou para o sogro

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar qual foi o presente luxuoso que deu para seu sogro, o cantor Leonardo. Ela e o marido, Zé Felipe, presentearam o veterano com um barco personalizado.

O barco enorme está na lagoa da fazenda dele no interior de Goiás e foi estampado com os nomes dos filhos de Virginia e Zé: José Leonardo, Maria Flor e Maria Alice. O presente foi entregue para Leonardo nesta segunda-feira, 22, para iniciar as comemorações do aniversário dele, que completará 61 anos no dia 25 de julho.

"Essa semana é aniversário do Leo e já iniciamos as comemorações!!!!! Já entregamos nosso presente pra ele, até para a gente curtir juntos esses dias aqui na fazenda!!! Léo é uma das melhores pessoas que eu conheço e merece tudo de melhor que o mundo pode oferecer. VIVA O LEOOO!!!", disse a nora na legenda do vídeo.

Barco do Leonardo - Foto: Reprodução / Instagram

Leonardo deu bronca na esposa

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, estão na casa de Leonardo e Poliana Rocha em Goiânia enquanto os pais estão em São Paulo a trabalho. Recepcionando as pequenas com muito amor, os avós estão encantando ao surgirem com elas, mas, a espossa do sertanejo levou uma bronca por uma atitude com uma delas.

Nesta quinta-feira, 18, a influenciadora contou que levou uma chamada de atenção de Leonardo após falar que estaria com dó de Maria Alice por ela estar sentindo falta de seu quarto na casa dos avós enquanto o dela está em reforma para receber José Leonardo também no espaço.

"Tava almoçando aqui com o marido e acabei de levar uma cassetada dele, eu falando, porque a Maria Alice tá super estranhando o quarto que ela tá dormindo, sabe? Que ela tá dormindo no quarto de visita e é uma cama de casal e ela toda hora vai no quartinho dela, que tá em reforma pra colocar os três, e fala: 'vovó, eu quero meu quarto, quero meu quarto, quero meu berço', aí eu fico morrendo de dó, aí eu vou, dengo, ", comentou que fica chateada com a situação que a neta está enfrentando enquanto seu quarto está sendo reformado pela terceira vez.

Em seguida, Poliana Rocha falou sobre a reação que o marido teve com a história. "Aí comentando isso na hora do almoço com o Leo, aí ele falou: 'para de ficar dengando demais essas meninas, cê denga demais, olha aí, dormir numa cama de casal maravilhosa, colchão maravihoso, quarto perfeito, aí você fica dengando, com dó, não é assim não', aí me cassetou, aí eu fiquei pensando: 'será que tô dengando demais essas meninas? Mas o negócio é maior que eu, tenho que policia", admitiu que mima as netas.