Ju Knust sofreu pressão estética na carreira: 'Tomei remédios'

Em entrevista à Revista CARAS, Ju Knust relembra fase difícil na carreira e conta como superou todos os desafios

Ju Knust (43) soma dezenas de trabalhos na TV brasileira e personagens memoráveis, como por exemplo, a Sandra de Celebridade (2003). Conquistar papéis e mostrar o seu trabalho para o público, no entanto, não foi uma tarefa fácil. A atriz sofreu pressão estética para se enquadrar em determinado "padrão' de beleza.

Em entrevista à CARAS Brasil, a estrela conta como foram as abordagens e reconhece que se sabotava quando o assunto era a opinião alheia. Hoje empoderada e determinada, ela leva uma vida em que não deixa espaços para esse tipo de comportamento ao seu redor.

“Sempre me pediam para emagrecer. Eu sofria com as cobranças. Fiz todas as dietas da moda, tomei remédios inibidores de apetite... e nunca estava satisfeita. Era uma menina extremamente insegura e preocupada com a opinião dos outros”, relembra ela.

Knust sofreu de depressão por um período durante sua carreira e conseguiu recuperar sua autoconfiança para continuar trilhando a sua história. Ao lembrar a fase difícil, ela que hoje é uma pessoa forte e segura de si.

“Cheguei a questionar o meu próprio valor. Adoeci. Foi um período difícil, mas também de muito aprendizado. Precisei olhar para dentro e entender que a minha felicidade não dependia de validação externa”, complementa.

Mãe de Mateus (13) e Arthur (9), frutos da relação com Gustavo Machado, de quem se separou em setembro de 2023, a atriz busca na família a força para ter uma qualidade de vida. Ju se define como uma mulher que trilhou uma jornada de evolução pessoal que a tornou determinada e poderosa para enfrentar seus maiores medos.

“Busco equilíbrio me conectando com o que me faz bem: momentos com meus filhos, minha família, amigos, atividades físicas e até aqueles minutos só para mim”, finaliza.