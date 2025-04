Giovanna Pitel reflete sobre experiência no BBB 24: 'Aprendi a identificar meus limites'

Em entrevista à Revista CARAS, Giovanna Pitel, do BBB 24, ainda fala sobre sua estreia como apresentadora, empreitada que tem abraçado com entusiasmo

Destaque no BBB 24, a assistente social Giovanna Pitel (25) tem colhido muito frutos após sua participação no reality show da TV Globo. Em entrevista à Revista CARAS, a alagoana de Maceió – que chamou a atenção do público por seus comentários sobre o jogo – reflete sobre a sua experiência no Big Brother Brasil e fala sobre a estreia como apresentadora, empreitada que tem abraçado com entusiasmo.

Eliminada nas últimas semanas do programa comandado por Tadeu Schmidt (50), ela acredita que, por meio da experiência, expandiu sua visão de mundo e fortaleceu sua autenticidade. “Aprendi a identificar meus limites e qualidades, ser verdadeira comigo mesma e também com os outros”, avalia.

A fama lhe trouxe oportunidades inesperadas para Pitel. Este ano, por exemplo, ela estreou como apresentadora no MesaCast. Com transmissão ao vivo e simultânea no Globoplay e no Multishow, a atração reúne influenciadores para repercutir a movimentação do BBB 25.

“Me adaptar à condução de um programa ao vivo foi um processo muito legal. Existe uma responsabilidade de manter a conversa fluindo, interagir com os convidados e entregar algo relevante ao público”, diz.

O convite surgiu de forma natural, já que, dentro do próprio BBB, ela comentava sobre o jogo, agradando bastante os fãs do reality. “O programa tem tudo a ver comigo, é uma extensão do que eu já fazia no reality. Eu sempre fui muito de comentar o que rolava no reality e agora posso fazer isso de forma profissional (risos)”, comemora.

VIAGEM DE FÉRIAS

Giovanna Pitel impressionou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar, em janeiro deste ano, algumas fotos de sua viagem a Salvador, na Bahia. Nas fotos postadas no feed do Instagram, a ex-sister esbanjou beleza e suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni fininho preto, enquanto curtia um passeio de barco. Em outro registro, ela fez pose no mar.

"Eu queria poder escrever sobre tudo que tenho vivido nesse lugar, mas toda palavra parece pouca. Então, obrigada Salvador", escreveu a alagoana, na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Linda", disse uma seguidora. "Perfeita", escreveu outra. "Maravilhosa", comentou uma fã. "Amei acompanhar você na Bahia", afirmou mais uma.

