A musa fitness Gracyanne Barbosa tem compartilhado a sua dificuldade em retomar o ritmo de treinos que fazia antes de ir para o reality show da TV Globo

Na noite desta segunda-feira, 7, a musa fitness Gracyanne Barbosa, de 41 anos, compartilhou, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, a sua dificuldade durante um treino. Isso porque ela confessou aos fãs que ainda não conseguiu voltar ao rtirmo de antes do BBB 25, reality show da TV Globo. A famosa contou que está puxado focar nos exercícios físicos e que a vontade de desistir é grande.

"Estou aqui na escada, na luta. Hoje eu estava falando com o Cris, personal que me ajuda aqui em São Paulo, que está difícil só porque estou sem força e sem condicionamento. É difícil a parte mental. É engraçado que focar no treino, resistir à vontade de desistir quando está doendo, quando está difícil... Tudo isso é um processo mental que eu estou que fazer de novo na minha cabeça. Muitas vezes no intervalo eu pego o telefone, coisa que eu não fazia antes, ou paro para conversar", assumiu.

E pontuou que precisa retomar os hábitos anteriores. "Tudo isso leva tempo para reconectar na mente, meu cérebro, com o corpo, meu cérebro passar a informação de que sim, eu posso fazer mais uma repetição, sim, eu aguento, que sim, que o treino é chato porque a musculação ela é monótona mesmo. São exercícios que você faz repetidamente, tem que estar muito forte para resistir a vontade de parar", disse.

"E eu estou precisando reconectar novamente. É isso que está sendo mais difícil, mas eu vou conseguir. Estou aqui novamente, andando na escada, 57 minutos já, querendo desistir a cada minuto, mas estando aqui, porque eu combinei isso com vocês: se eu faço, vocês também podem fazer", afirmou.

