Poliana Rocha mostra como são as refeições da fazenda de Leonardo

Que luxo! Na fazenda de Leonardo, Poliana Rocha mostra como são oferecidas as refeições em sua casa e impressiona com estilo banquete

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou como são feitas as refeições na Fazenda Talismã. Após chegar à propriedade com o amado para celebrar a chegada do aniversário de 61 anos dele, a influenciadora fez alguns vídeos exibindo as comidas que são oferecidas para a família e seus convidados.

Como de costume e já mostrado algumas vezes pela nora deles, a apresentadora Virginia Fonseca, na residência do sertanejo são colocados vários pratos na mesa da área externa que dá para o lago. No café da manhã, à tarde e na janta são oferecidas as refeições muito fartas e com muita diversidade.

Poliana Rocha então exibiu o banquete variado e bem montado. A mãe de Zé Felipe impressionou com a quantidade de pães, bolos e muito mais que foram disponibilizados nos recipientes. Além de muitas opções de doces, salgados, muitas frutas também são sempre dispostas nas mesas, que ainda recebem a decoração com flores e mais.

Além das refeições principais, durante o dia são servidos bandejas com aperitivos de frios, batata frita, legumes, patês e muitas outras opções de entradinhas.

É bom lembrar que, nesta segunda-feira, 22, Poliana Rocha chegou com Leonardo na fazenda e se surpreenderam com o presente luxuoso de Virginia Fonsecae e Zé Felipe para o cantor. O primogênito dele, Pedro Leonardo, também fez uma surpresa com suas filhas para o pai.

Veja como são as refeições na fazenda de Leonardo:

Jéssica Beatriz fala sobre não estar presente no aniversário de Leonardo

O aniversário de Leonardo será no próximo dia 25 de julho e alguns familiares como Poliana Rocha e Virginia Fonseca já se encontram na Fazenda Talismã para celebrar a chegada dos 61 anos do cantor. Fora do Brasil, a filha do cantor, Jéssica Beatriz, então foi questionada sobre marcar presença no evento.

Após receber inúmeras perguntas sobre ir ou não à festa do sertanejo, a influenciadora se explicou em sua rede social e esclareceu que só está se pronunciando em respeito aos seus fãs de verdade. Jéssica Beatriz então contou que recebeu ataques por isso e se defendeu. Saiba qual foi a explicação dela aqui.