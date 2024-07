Jéssica Beatriz fala sobre não estar presente no aniversário de Leonardo

Filha de Leonardo, Jéssica Beatriz, fala sobre não marcar presença no aniversário do cantor após receber vários questionamentos na rede social

O aniversário de Leonardo será no próximo dia 25 de julho e alguns familiares como Poliana Rocha e Virginia Fonseca já se encontram na Fazenda Talismã para celebrar a chegada dos 61 anos do cantor. Fora do Brasil, a filha do cantor, Jéssica Beatriz, então foi questionada sobre marcar presença no evento.

Após receber inúmeras perguntas sobre ir ou não à festa do sertanejo, a influenciadora se explicou em sua rede social e esclareceu que só está se pronunciando em respeito aos seus fãs de verdade. Jéssica Beatriz então contou que recebeu ataques por isso e se defendeu.

“Recebi outros comentários extremamente desnecessários e grosseiros sobre o fato de eu não estar lá. Eu precisava esclarecer alguma coisa aqui? Não. Não mesmo. Fiz isso pelos seguidores que são carinhosos e pediram por uma explicação de maneira educada, porém existem aqueles seguidores que são mal educados e acham que podem falar o que pensam”, falou sobre estar na Espanha.



“Então se você é uma dessas pessoas que está achando ruim eu nao ter ido, que pena. Eu nao posso e não vou fazer nada... Talvez vou estar bloqueando alguns inconvenientes Enfim, é isso”, declarou ela.

Nas últimas semanas, Jéssica Beatriz impressionou ao mostrar sua nova silhueta depois de perder cerca de 30 kg. A influenciadora iniciou seu processo de emagrecimento em 2023 e passou por uma cirurgia plástica em dezembro para remover a pele em excesso do abdômen.

Veja o que Jéssica Beatrtiz falou do aniversário de Leonardo:

Leonardo ganha presente enorme e luxuoso de Virginia

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar qual foi o presente luxuoso que deu para seu sogro, o cantor Leonardo. Ela e o marido, Zé Felipe, presentearam o veterano com um barco personalizado.

O barco enorme está na lagoa da fazenda dele no interior de Goiás e foi estampado com os nomes dos filhos de Virginia e Zé: José Leonardo, Maria Flor e Maria Alice. O presente foi entregue para Leonardo nesta segunda-feira, 22, para iniciar as comemorações do aniversário dele, que completará 61 anos no dia 25 de julho. Veja como foi o momento da entrega do presente aqui.