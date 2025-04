Virginia Fonseca ganha festa de aniversário surpresa com tema diferentão

Nas redes sociais, a influenciadora digital Virginia Fonseca mostrou os detalhes da festa de aniversário surpresa que ganhou

Virginia Fonseca usou as redes sociais neste domingo, 6, para mostrar que ganhou uma festa de aniversário surpresa para comemorar seus 26 anos de vida.

A comemoração, que teve como tema o filme 'Shrek' , contou com a presença de Poliana Rocha, Margareth Serrão, Lucas Guedez e muitos outros. A aniversariante também possou sorridente ao lado do marido, o cantor Zé Felipe, e dos três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

"Sobre ontem: recebi uma festa surpresa cheia de amor e carinho!! Muito grata por tudo e por todos os envolvidos, vocês são especiais na minha vida, amo vocês muito!! (Faltando pessoas no carrossel, mas estão no meu coração)", escreveu Virginia na legenda da publicação.

Mais cedo, a influencer recebeu uma bela homenagem da sogra, Poliana Rocha. "Vi… hoje é o seu dia, e eu quero aproveitar para te dizer o quanto sou feliz por ter você na minha vida. Você não é apenas a esposa do meu filho — é uma filha de coração, uma amiga querida e uma mulher maravilhosa que admiro muito", escreveu ela em um trecho.

Virginia ganha vídeo emocionante em homenagem aos seus 26 anos

A influencer Virginia Fonseca completa 26 anos neste domingo, 6, e, nesta manhã, ganhou uma homenagem da Agência Talismã. Isso porque a equipe reuniu mensagens do marido dela, o cantor Zé Felipe; dos filhos: Maria Alice; Maria Flor e José Leonardo; de amigos e outros familiares em um vídeo emocionante.

O vídeo começa com as três crianças, depois, Zé Felipe manda uma mensagem carinhosa a ela. Na sequência aparece a mãe de Virginia, o irmão, cunhada, tia, primas, além dos sogros Leonardo e Poliana Rocha. Amigos próximos como Lucas Guedez, Rodolpho Rodrigo, TomTom Fonseca, Hebert Gomes, Maressa Lopes, João Victor e Duda Freire também mandaram mensagens a ela. A homenagem também contou com João Mesquita, diretor do programa Sabadou, no SBT, e os sócios dela, Samara e Thiago. Confira!

