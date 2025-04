Ana Paula Siebert se surpreende ao testar conhecimento da filha: 'Sabe tudo'

Ana Paula Siebert fez um vídeo ao lado da filha Vicky, de quatro anos, e se surpreendeu após a pequena acertar todas as respostas

Em suas redes sociais, Ana Paula Siebert sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. Nesta segunda-feira, 7, a digital influencer postou um vídeo ao lado da filha Vicky, de quatro anos, fruto do seu casamento com Roberto Justus.

Ana resolveu fazer uma brincadeira com a pequena e fez perguntas sobre si mesma para a herdeira responder.

A famosa se surpreendeu após Vicky acertar todas as respostas e dizer com certeza as preferências da mãe em diversos aspectos como cores, comida, bebida, cidade, entre outros.

"Ponto para você, filha. Sabe tudo sobre a mamãe", disse a mamãe coruja.

Renovação de votos

A influenciadora Ana Paula Siebert aproveitou um momento livre na sexta-feira, 28, para abrir uma caixinha de perguntas em seu pefil nas redes sociais. Durante a interação, um internauta quis saber sobre a renovação de votos dela com o marido, o empresário Roberto Justus. O casal completa dez anos de união em abril, no dia do aniversário de 70 anos dele.

"Fala um pouco sobre sua renovação de votos", quis saber a pessoa. "Eu e o Roberto Justus casamos em 2015, no dia do aniversário de 60 anos dele. Nós sempre falamos que iríamos comemorar os 70 anos dele e renovar nossos votos de casamento em 2025. Enfim, o dia chegou. Construímos uma história linda juntos e o Roberto trilhou um caminho que enche todos de orgulho durante a vida toda. Portanto, temos muito que comemorar! E que venham os 80 anos e 20 de casados", falou ela.

Recentemente, Ana Paula Siebert compartilhou com os seguidores que adotou uma nova estratégia para educar a filha, Vicky, de quatro anos de idade. Nas redes sociais, a modelo mostrou o momento em que preencheu uma tabela de pontuação de comportamento com a pequena. "Quando você se comporta bem, ganha um 'mais'. Mas quando faz uma coisa errada, ganha um 'menos", explicou ela ao mostrar dois papeis fixados no closet da herdeira.

