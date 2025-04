José Loreto encanta ao mostrar detalhes da festa de aniversário da filha, Bella

O ator José Loreto postou fotos e um vídeo com os detalhes da festa luxuosa de Bella, sua filha com Débora Nascimento, que completou 7 anos

José Loreto usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa de aniversário de sete anos da filha, Bella, fruto de seu antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento.

Para comemorar a data especial, a menina ganhou uma festa luxuosa com o tema do personagem 'Stitch'. Bella chegou no evento usando um vestido longo azul, depois, ela apareceu vestida como Lilo, personagem da animação.

"A vida é Bella!!! O meu maior amor do mundo comemorando 7 anos!!! Obrigado, obrigado, obrigado, meu Deus!!!", celebrou Loreto ao compartilhar as primeiras imagens do aniversário da herdeira em seu perfil oficial.

Depois, o ator também postou um vídeo com mais detalhes do evento e falou sobre Débora ter participado da comemoração por causa do trabalho. Em uma das fotos, José Loreto aparece fazendo uma chamada de vídeo com a atriz.

"O sorriso que me faz sorrir. A felicidade gigantesca da minha filha, faz tudo valer a pena. Ser seu pai é o melhor presente que Deus me deu. Amor da minha vida, meus parabéns!!! Obrigado aos amigos, família, e mamãe, que até trabalhando se fez presente", escreveu ele.

Confira:

