Pedro Leonardo e as filhas surpreendem Leonardo com presente original

O aniversário de Leonardo será no próximo dia 25 de julho e o sertanejo já está sendo presenteado pelos filhos. O primogênito do famoso, o cantor Pedro Leonardo, então preparou uma surpresa com as filhas, Maria Sophia e Maria Vitória, para os 61 anos do pai.

A esposa do aniversariante, Poliana Rocha, também compartilhou o presente feito pelo enteado e as netas: eles cantando Pense Em Mim. O trio regravou o sucesso de Leonardo e encantou ao fazer a homenagem simbólica.

"E o presente para o vovô @leonardo feito com tanto carinho, tanta emoção e dedicação, genuíno e com muito amor ficou tão lindo que não poderíamos guardar só pra gente! Valeu cada segundo dedicado por tornar isso tão especial para sempre", falou o herdeiro do sertanejo sobre terem feito a gravação.

Na Fazeda Talismã para seu aniversário, Leonardo ainda foi surpreendido nesta segunda-feira, 22, por Virginia Fonseca e Zé Felipe com uma lancha no lago de sua propriedade. O presente de luxo e gigante ainda tem os nomes dos três filhos do casal gravados para o vovô admirar.

Jéssica Beatriz fala sobre não estar presente no aniversário de Leonardo

O aniversário de Leonardo será no próximo dia 25 de julho e alguns familiares como Poliana Rocha e Virginia Fonseca já se encontram na Fazenda Talismã para celebrar a chegada dos 61 anos do cantor. Fora do Brasil, a filha do cantor, Jéssica Beatriz, então foi questionada sobre marcar presença no evento.

Após receber inúmeras perguntas sobre ir ou não à festa do sertanejo, a influenciadora se explicou em sua rede social e esclareceu que só está se pronunciando em respeito aos seus fãs de verdade. Jéssica Beatriz então contou que recebeu ataques por isso e se defendeu. Saiba qual foi a explicação dela aqui.