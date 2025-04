Filhas de Joaquim Lopes e Marcella Fogaça comemoram aniversário com festão

Nas redes sociais, Marcella Fogaça postou as fotos da festa de quatro anos de Sophia e Pietra, suas filhas com Joaquim Lopes

Marcella Fogaça usou as redes sociais nesta quinta-feira, 3, para compartilhar as fotos da festa de aniversário de suas filhas gêmeas, Sophia e Pietra, frutos de seu casamento com o ator e apresentador Joaquim Lopes.

As herdeiras do casal completaram quatro anos no dia 20 de março, e a cantora aproveitou o dia de TBT para mostrar os detalhes da comemoração luxuosa, que teve como tema 'Fadas'. Para o evento, as aniversariantes usaram dois looks.

Em algumas fotos, uma das meninas aparece usando um vestido com listras coloridas e a outra optou por um com estampa de flores. Depois, Sophia e Pietra surgiram como duas fadinhas, com direito a asas e uma tiara no cabelo. "#TBT da festa mais linda das meninas mais maravilhosas do meu Universo. Por vocês tudo, meus amores. Gratidão infinita me define. #sophiaepietra4anos", se derrete a mamãe coruja na legenda.

No dia do aniversário das filhas, Marcella mostrou o café da manhã especial que preparou para as gêmeas e prestou uma bela homenagem. "Hoje eu acordei mais cedo pra preparar a mesa de café da manhã pra vocês. Balões e bolo, como é já nossa tradição. Aí vocês acordaram… e parecia que eu tava sonhando. Fui teletransportada pro momento em que vocês nasceram (...)", escreveu a cantora em um trecho do post.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcella Fogaça (@marcellafogaca)

Joaquim Lopes encanta ao comemorar o aniversário das filhas gêmeas

No dia 20 de março, Joaquim Lopes usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de suas filhas gêmeas, Sophia e Pietra. As meninas, fruto de seu relacionamento com a cantora Marcella Fogaça, completaram quatro anos de vida e o papai coruja encantou ao prestar uma bela homenagem. "20.03. O dia que eu comecei..! Feliz aniversário, minhas filhas. O infinito do papai ama o infinito de vocês", escreveu ele, ao postar duas fotos com as aniversariantes. Confira a publicação!

