Bárbara Evans abre álbum de fotos da festa luxuosa da filha: 'Grande sonho'

A modelo Bárbara Evans compartilhou nas redes sociais as fotos da festa de aniversário de três anos de Ayla, sua filha com Gustavo Theodoro

Bárbara Evans encantou os seguidores das redes sociais na tarde deste domingo, 6, ao compartilhar as fotos da festa de aniversário de sua filha mais velha, Ayla.

A menina, fruto de seu casamento com o empresário Gustavo Theodoro, completou três anos de vida e ganhou uma festa luxuosa com o tema 'Barbie' para comemorar a data especial.

Para o evento, a aniversariante surgiu usando um lindo vestido rosa e um sapato branco. A mamãe esbanjou elegância ao optar por um vestido justo branco, enquanto o papai optou por uma camiseta e calça jeans. Os irmãos caçulas, os gêmeos Álvaro e Antônio, usaram camiseta e bermuda.

Ao mostrar Ayla se divertindo em sua festa, Bárbara Evans celebrou o aniversário da filha. "Ontem foi dia de realizar um grande sonho: a tão esperada festa da Barbie! E junto com a emoção dela, veio o meu choro… porque ver sua felicidade é a minha maior alegria. Com apenas 3 anos, minha pequena já me ensina tanto. Está crescendo linda por dentro e por fora, e meu coração é só gratidão a Deus por viver momentos assim ao lado dela", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

Quem não marcou presença na festa foi Monique Evans, que está bloqueada pela filha após alguns desentendimentos. No dia em que Ayla completou três anos, a apresentadora deixou uma mensagem carinhosa em suas redes sociais para a neta. "Minha princesinha Ayla. Vovó queria muito estar hoje com você. Saiba que a Vovó Mique te ama demais! Feliz aniversário meu amor. Que Deus te abençoe sempre. Curta bastante seu Dia. Um milhão de beijos. Te amo", escreveu a vovó.

Confira:

Bárbara Evans revela como descobriu picada de escorpião no filho

Bárbara Evans passou por um grande susto com Antônio, um de seus filhos. O herdeiro de 1 ano da modelo e influenciadora precisou ser levado às pressas a um hospital após ser picado por um escorpião.

Após contar aos seguidores que o veneno do animal não chegou a entrar em contato com o bebê, Bárbara revelou como descobriu a picada no menino. "Gente, coisas que só Deus sabe explicar. O escorpião picou a mãozinha dele e quando viram, o escorpião estava agarrado na mão dele, vivo. E aí puxamos o escorpião, estava o ferrão na mãozinha dele. Mas, não saiu veneno. Deus é maravilhoso. Já fizemos ecocardiograma e todos os exames possíveis, não deu nada (...)", declarou ela. Veja o relato completo!

