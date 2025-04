Fabiana Justus relembra momento difícil: 'Mal conseguia falar'

Em suas redes sociais, Fabiana Justus relembrou uma fase difícil que enfrentou após realizar o transplante de medula óssea

Em suas redes sociais, Fabiana Justus sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores.

No ano passado, a empresária foi diagnosticada com leucemia e precisou realizar um transplante de medula óssea. Atualmente, a doença está em remissão e a famosa está fazendo apenas o tratamento de manutenção.

Nesta segunda-feira, 7, Fabi publicou um vídeo de um ano atrás, em que aparece em uma cama de hospital após o transplante e enfrentando momentos difíceis.

"Um ano atrás... Surreal pensar no que eu estava vivendo antes da pega da medula. Mal conseguia falar. O esforço para tomar um gole de água. Só estou postando isso para dizer que a vida tem seus baixos, seus momentos ruins, difíceis, mas eles passam. E os bons voltam. Acabei de colocar meus filhos para dormir. Só gratidão define", disse ela, que é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos, e de Luigi, de um ano, frutos do casamento com Bruno D'Ancona.

Cancelamento de viagem

Na quinta-feira, 3, Fabiana Justus explicou melhor os seus motivos para ter cancelado uma viagem para Paris, na França. A empresária foi diagnosticada com leucemia no início do ano passado e atualmente faz apenas o tratamento de manutenção.

"Passando aqui para explicar melhor o que eu falei ontem à noite. Antes de dormir eu fiquei pensando 'meu Deus, eu estaria no avião' e eu nem sei se eu tinha comentado dessa viagem com vocês. Meus médicos não me proibiram de viajar porque eu não estou impossibilitada de fazer nada graças a Deus. Como eu falei para vocês que eu estou fazendo esse tratamento com corticoide em doses altas para o GVHD leve que eu estou, mas que eles preferiram controlar dessa forma... Eu ia começar esse tratamento agora, então achei muito cedo para sair. Mas é algo muito tranquilo", começou ela.

Em seguida, a famosa ressaltou que foi uma opção sua não viajar. "Estou falando isso porque vi uma matéria que me mandaram e acaba soando de uma forma mais sensacionalista. Achei melhor falar para tranquilizar e vocês não ficarem pensando que mudou alguma coisa. Eu me senti mais segura de fazer isso com a minha rotina aqui em casa, com minha alimentação, meus exercícios. Achei prudente estar perto dos meus médicos, mas foi feeling meu mesmo. Não é uma nova fase do tratamento, eu continuo na minha fase de manutenção. Esse GVHD é algo que é esperado pós transplante e é só um tratamento para controlar isso, que é esperado. Está tudo ótimo", concluiu.

GVHD é uma complicação que pode ocorrer após um transplante de células-tronco e acontece quando as células do doador atacam as células do corpo do receptor.

