Belo faz aparição rara ao lado do filho em shopping no RJ

O cantor Belo, de 50 anos, passeia ao lado do filho, Paulo Arthur, de 33, na tarde desta segunda-feira, 7, no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca

O cantor Belo, de 50 anos, foi clicado, na tarde desta segunda-feira, 7, ao lado do filho, Paulo Arthur, de 33, passeando no shopping Village Mall, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro . Na ocasião, a dupla foi vista usando roupas casuais conversando e interagindo com fãs pelo local.

Paulo Arthur vive longe dos holofotes, mas em junho de 2023, se tornou notícia quando foi preso em flagrante na rodoviária do Rio de Janeiro com um pacote com drogas.

Segundo a Polícia Militar, ele vinha de São Paulo, quando foi abordado pelos policiais. Após assinar um termo circunstanciado, ele foi liberado e responderia ao processo junto ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

Filhos e netos

O pagodeiro tem quatro filhos. Paulo; Paula, também de 33, Ingrid, 26 e Isadora, de 24 de seu casamento com Elisa Silva. O cantor também foi casado com Viviane Araujo e Gracyanne Barbosa. Atualmente, ele namora a influenciadora Rayane Figliuzzi.

Belo tem quatro netos: ele se tornou avô pela primeira vez em 2016, quando sua filha Ingrid deu à luz Alice, que hoje tem oito anos. Mais tarde, Paulo Arthur ampliou a família com três filhos: duas meninas, cujos nomes não foram divulgados publicamente, e o caçula Arthur, nascido em novembro de 2024.

Confira, abaixo, os registros:

Leia também: Gracyanne Barbosa e Belo ainda são casados no papel: 'Estou solteira'