A amiga da cantora Preta Gil, Ju de Paulla, afirma que a artista irá sim para o exterior seguir o tratamento contra o câncer, mas não neste momento

Nesta segunda-feira, 7, a amiga da cantora Preta Gil, a empresária Ju de Paulla, veio, por meio de seu perfil no X (antigo Twitter), que as pessoas denunciem informações falsas a respeito do tratamento de câncer da artista. Para isso, ela compartilhou uma notícia que afirmava que a filha do cantor Gilberto Gil estava deixando o Brasil para tratar a doença no exterior.

“Denunciem, é mentira”, pediu. Ela disse que Preta vai sim para o exterior, mas não neste momento.

“Ela vai, mas não quer dizer que ela tá dentro de um avião que ela tá indo. Vocês estão ficando burros demais, oxe”, reclamou. "Não existe fazer uma matéria confirmando que ela está indo! Não tem nada escrito no vídeo dela que ela está indo. Nenhuma confirmação. Só botar dois neurônios pra funcionar”, pontuou.

O que aconteceu?

Na manhã do último domingo, 6, Preta Gil publicou um vídeo, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, em uma UTI aérea. Na ocasião ela estava mostranso a sua tranferência de um hospital no Rio de Janeiro para outro em São Paulo.

"Os médicos acharam melhor que ela continue o tratamento em São Paulo, com equipe que já a acompanha. Então, vai seguir por lá, e está tudo certo", diz equipe de Preta à Quem. A viagem, segundo a assessoria, não tem relação com o tratamento fora do país.

Nesta segunda-feira, 7, um boletim médico informou que a artista está estável. Confira!

