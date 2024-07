Leonardo faz rara aparição com 4 dos 6 filhos. Saiba quem é quem

O cantor Leonardo ganha festa de aniversário de 61 anos na fazenda e faz rara aparição em nova foto com quatro dos seis filhos

O cantor Leonardo fez uma rara aparição em nova foto com quatro dos seus seis filhos. O reencontro aconteceu durante a festa de aniversário de 61 anos do sertanejo, que reuniu seus amigos e familiares em sua fazenda. A festa teve o tema de Arraiá do Leo e aconteceu na noite de quarta-feira, 24.

Agora, a esposa dele, Poliana Rocha, compartilhou as fotos do evento e mostrou Leonardo rodeado pelos filhos. Na foto, ele posou com Monyque Isabella, Pedro Leonardo, Zé Felipe e Matheus Vargas. Apenas João Guilherme e Jéssica Beatriz não estavam na festa.

Vale lembrar que Monyque é a filha mais discreta de Leonardo. Ela não seguiu a carreira artística e faz raras aparições na internet. Enquanto isso, Pedro Leonardo se tornou apresentador e já foi cantor; Zé Felipe é cantor e casado com a influencer Virginia Fonseca; e Matheus também dá seus passos no universo musical ao se lançar como cantor. Entre os dois filhos que não foram na festa, João Guilherme é ator e Jéssica Beatriz é influenciadora digital.

Monyque, Pedro Leonardo, Leonardo, Zé Felipe e Matheus - Foto: Reprodução / Instagram

O presentão de Virginia para Leonardo

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar qual foi o presente luxuoso que deu para seu sogro, o cantor Leonardo. Ela e o marido, Zé Felipe, presentearam o veterano com um barco personalizado.

O barco enorme está na lagoa da fazenda dele no interior de Goiás e foi estampado com os nomes dos filhos de Virginia e Zé: José Leonardo, Maria Flor e Maria Alice. O presente foi entregue para Leonardo nesta segunda-feira, 22, para iniciar as comemorações do aniversário dele, que completará 61 anos no dia 25 de julho.

"Essa semana é aniversário do Leo e já iniciamos as comemorações!!!!! Já entregamos nosso presente pra ele, até para a gente curtir juntos esses dias aqui na fazenda!!! Léo é uma das melhores pessoas que eu conheço e merece tudo de melhor que o mundo pode oferecer. VIVA O LEOOO!!!", disse a nora na legenda do vídeo.