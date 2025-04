Bruna Biancardi revela como lida com comentários na internet: 'Ter paz'

A digital influencer Bruna Biancardi participou de um podcast e revelou como aprendeu a lidar com os comentários maldosos na internet

Desde que começou a se relacionar com Neymar, Bruna Biancardi teve que lidar com inúmeros comentários maldosos na internet. Atualmente, eles são pais de Mavie, de um ano, e estão à espera da segunda filha, que se chamará Mel.

Nesta segunda-feira, 7, a digital influencer participou do podcast Mil e Uma Tretas e contou como aprendeu a lidar com tamanha exposição.

"A internet pode ser muito cruel. Então, eu tive que aprender na prática a equilibrar as coisas e a filtrar. No começo, eu tinha muita vontade de justificar tudo e aí eu vi que não ia adiantar. Não ia adiantar porque sempre surge uma coisa atrás da outra. A mídia hoje em dia não checa as informações e as pessoas acreditam. E quando você vê, você está no meio de uma bola de neve. E eu falei 'para que eu vou me justificar?'. Eu comecei a filtrar muito, até pela minha saúde emocional e falei 'vou escolher ter paz'", disse ela.

Em seguida, Bruna afirmou que prefere estar rodeada pelas pessoas amadas e não ligar para que os outros dizem. "Quem me conhece sabe quem eu sou, como eu vivo, como eu cuido da minha família, qual é a verdade, qual é a mentira. E aí eu deixo pegar fogo lá fora, e aqui dentro eu estou em uma paz que ninguém entende. Eu busco muito estar bem comigo mesma, com Deus, estar rodeada de pessoas que eu sei que são de verdade na minha vida, que torcem por mim, que cuidam de mim, que não têm outros interesses, que estão ali porque me amam e querem o meu bem. E eu sigo assim porque senão eu ia ficar louca", afirmou.

Ensinamento importante

A influencer Bruna Biancardi, de 30 anos, disse, em entrevista ao podcast Mil e Uma Tretas, que o seu grande desafio como mãe é criar as filhas, Mavie, de um ano, e Mel, que ainda está na barriga, com humildade. Segundo ela, as meninas, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. serão educadas com este princípio.

"Elas nascem em uma realidade diferente de muitas outras crianças, com muitas facilidades. A gente tem esse papel, de fazer elas entenderem que essa não é a realidade de todo mundo", disse.

E prosseguiu: "Para mim, é inegociável que elas sejam meninas humildes, que tratem todo mundo com respeito. Essa parte de educar é o maior desafio", pontuou.

