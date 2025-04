Viviane Araújo impressiona ao mostrar detalhes de sua festa de 50 anos

Puro luxo! Viviane Araújo impressiona ao mostrar decoração de seu festão de aniversário de 50 anos; atriz não economizou nos detalhes

A atriz Viviane Araújo impressionou ao compartilhar novas fotos de sua festa de aniversário de 50 anos. Após alguns dias do evento, a famosa publicou mais cliques para exibir os detalhes da comemoração e chamou a atenção com os detalhes.

Depois de exibir alguns registros da celebração exuberante, a rainha de Carnaval revelou mais de como foi o grande dia. Além de mostrar melhor a decoração em preto e dourado, a artista exibiu os docinhos, bolos e lembrancinhas.

"Mais alguns detalhes da decoração com essa identidade visual que ficou um luxo", contou sobre ter tido tudo personalizado com seu nome.

No dia em que completou 50 anos, Viviane Araújo refletiu sobre a chegada do novo ciclo. “Cinco décadas vividas, sentidas e aproveitadas. Não sou mais a mesma de antes e isso é maravilhoso. Cheguei até aqui carregando histórias que me moldaram, risadas que ecoam na memória e sonhos que ainda me fazem brilhar os olhos. Bem-vindos aos meus 50 anos e à melhor versão de mim”, disse ela no vídeo compartilhado.

Veja os detalhes da festa de 50 anos de Viviane Araújo:

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Antes de completar um ano do nascimento do filho, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

