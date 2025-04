Bruna Biancardi afirma que ensinará as filhas com Neymar a serem humildes

A influencer Bruna Biancardi, que é mãe de Mavie, de um ano, e está grávida de Mel, disse que é inegociável que as meninas "tratem todo mundo com respeito"

A influencer Bruna Biancardi, de 30 anos, disse, em entrevista ao podcast Mil e Uma TreTAS, que o seu grande desafio como mãe é criar as filhas, Mavie, de um, e Mel, que ainda está na barriga, com humildade . Segundo ela, as meninas, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr. serão educadas com este princípio.

"Elas nascem numa realidade diferente de muitas outras crianças, com muitas facilidades. A gente tem esse papel, de fazer elas entenderem que essa não é a realidade de todo mundo", disse.

E prosseguiu: "Pra mim, é inegociável que elas sejam meninas humildes, que tratem todo mundo com respeito. Essa parte de educar é o maior desafio", pontuou.

Confira, abaixo, a entrevista na íntegra:

No videocast apresentado por Thaila Ayala e Julia Faria, Biancardi também revelou como contou sobre a nova gestação para Neymar. "De noite, eu escrevi em um bodyzinho da Mavie: 'Oi, papai! Nossa família aumentou'", disse.

E deu o seu relato sobre o puerpério que passou após o nascimento da primogênita: "Você nem sabe mais quem é você. Você está ali só cuidando de um bebê que depende de você 24 horas."

Mavie se diverte com brincadeira antiga

Nesta segunda-feira, 7, Bruna Biancardi mostrou um momento divertido da filha Mavie. Isso porque, em um registro publicado em suas redes sociais, a pequena aparece se divertindo com uma brincadeira bastante antiga. "Pulando amarelinha", escreveu a mamãe.

Mavie esbanjou fofura ao surgir com um conjunto de blusa e calça branca com estampa de flores vermelhas e rosas. Além disso, a menina estava com os cabelos presos. Confira!

Leia também: Bruna Biancardi mostra a casinha de bonecas das filhas pronta