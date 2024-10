Veja as mansões milionárias de famosos que foram colocadas à venda em 2024

Nomes como Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Marcio Garcia, Cristiano Ronaldo e Ana Hickmann decidiram se despedir de suas antigas mansões

O ano de 2024 foi marcado por mudanças de endereço para alguns famosos. Nomes como Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, Marcio Garcia, Cristiano Ronaldo e Ana Hickmann decidiram se despedir de suas antigas mansões e buscar novos lares. Esses imóveis, que custam milhões de reais, contam com infraestrutura de ponta e bastante conforto. Relembre algumas dessas propriedades:

Marcio Garcia

O apresentador Marcio Garciaanunciou a venda de sua luxuosa mansão localizada no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O imóvel está disponível por US$ 50 milhões, ou aproximadamente R$ 275 milhões. De acordo com informações do jornal O Globo, com esse valor, o imóvel supera em pelo menos R$ 30 milhões a propriedade que antes era considerada a mais cara do Brasil.

Cristiano Ronaldo

O jogador de futebol Cristiano Ronaldotambém com uma casa à venda. O imóvel dele em Cheshire, na Inglaterra está avaliada em aproximadamente R$ 35,7 milhões e possui sete quartos, uma piscina coberta, uma quadra de tênis e uma área dedicada para os hóspedes.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por The Luxury Home Show (@theluxuryhomeshow)

Virginia e Zé Felipe

A mansão onde a influenciadora digital Virginia Fonseca viveu temporariamente ao lado do marido, Zé Felipe, e das filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, foi colocada à venda. Localizado na Aldeia do Vale, em Goiânia (GO), o imóvel foi alugado pela família enquanto reformavam sua nova mansão, para a qual já se mudaram. Eles viveram no local de 2022 até julho deste ano.

Gio Ewbank e Bruno Gagliasso

A mansão da apresentadora Giovanna Ewbank e do ator Bruno Gagliassofoi anunciada em uma imobiliária de luxo do Rio de Janeiro pelo valor de R$ 25 milhões. O local recebeu o nome de Casa da Tenda e está localizada no bairro Itanhangá, no Rio de Janeiro.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Realler Imóveis (@reallerimoveis)

Gal Costa

Cerca de um mês após finalizarem o embate na Justiça a respeito da herança de Gal Costa (1945-2022), Gabriel Costa e Wilma Petrilo, filho e viúva da cantora, colocaram à venda a residência onde a artista viveu seus últimos anos de vida. O imóvel, localizado no luxuoso bairro Jardim Europa, em São Paulo, está avaliado em R$ 10 milhões. A mansão possui quase 400 metros quadrados e está praticamente do jeito que a artista deixou.

Ana Hickmann

A mansão onde a apresentadora Ana Hickmann vivia com seu ex-marido, Alexandre Correa, também foi colocada à venda. Localizada no condomínio City Castelo, em Itu, no interior de São Paulo, a propriedade está avaliada em R$ 40 milhões. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.