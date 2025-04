Médico explica dispositivo que filho de Nadja Haddad precisa usar nos pés: ‘Tempo correto’

Em entrevista à CARAS Brasil, o endocrinologista pediátrico Miguel Liberato dá detalhes sobre ferramenta para alinhar a articulação e melhorar a funcionalidade do paciente

A apresentadora Nadja Haddad (44) usou as redes sociais na última sexta-feira (11) para contar que o filho, o pequeno José, de 11 meses, fruto de seu relacionamento com Danilo Joan (41), realizava alguns exames. Por meio dos stories do Instagram, ela mostrou o herdeiro fazendo um eletroencefalograma, que registra a atividade elétrica do cérebro, e confessou que o maior desafio era mantê-lo dormindo do início ao fim.

Nadja mostrou José com a fisioterapeuta e contou que ele vai precisar usar uma órtese, dispositivo externo que ajuda a alinhar, estabilizar, ou corrigir partes do corpo. "E a novidade no look do gato (...) Josezinho vai ter que usar órtese nos pezinhos. O olhar de julgamento para fisioterapeuta e pra órtese kkkkk", disse ela.

Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato explica que a órteses são dispositivos que podem ser colocados nos membros superiores, inferiores, coluna, pés e mãos. "Tem como objetivo alinhar a articulação e melhorar a funcionalidade do paciente, corrigindo deformidades e corrigindo alterações de marcha”, diz.

“Quando observamos uma alteração na marcha, na articulação da criança, ou até mesmo em casos de crianças com alterações neuromusculares que podem alterar a contratura dos músculos, devemos ter em mente a necessidade do acompanhamento multidisciplinar que deve contar com fisioterapeuta, ortopedista pediátricos, terapeutas ocupacionais, entre outros”, continua Liberato.

Ainda de acordo com o endocrinologista pediátrico, a indicação, tempo de uso e o tipo de prótese devem ser sempre individualizado, de acordo com cada paciente, além do modo de uso e horas por dia. O especialista ainda acrescenta que a órtese pode corrigir o problema, mas não é o único objetivo desse dispositivo. “Elas melhoram a postura e a estabilidade, promovem independência, mesmo em casos que não é possível resolver completamente o problema”, ressalta.

Questionado se existe alguma restrição ou cuidado especial durante o uso da órtese, Liberato pontua: “É necessário seguimento de perto com a equipe multidisciplinar, para que a prótese esteja sempre com ajuste adequado e acompanhando o crescimento da criança, pois órteses desajustadas podem levar inclusive a lesão na pele”. O médico ainda indica que a adaptação da criança à órtese pode ser gradual, aumentando aos poucos o tempo diário de uso, para que a adaptação seja mais tranquila.

Para finalizar, o especialista salienta: “Como qualquer tratamento, é fundamental o tempo correto. A interrupção do tratamento de forma precoce, pode sim fazer as alterações pioraram novamente”.

‘MUITO TEMPO NA INCUBADORA’

A apresentadora Nadja Haddad deu detalhes sobre o uso da órtese. "O José, por ter ficado muito tempo na incubadora, ficou com os pés em ponta. Precisamos corrigir esse ângulo dos pezinhos para não dificultar o aprendizado para ele caminhar. A fisioterapia tem ajudado muitíssimo e a órtese veio para ajudar mais ainda. Depois explico melhor", relatou.

A apresentadora Nadja Haddad e o filho José - Fotos: Reprodução/Instagram

Leia também:Médica explica caso de Nadja Haddad após nascimento do filho: ‘Somente com cirurgia’