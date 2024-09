À venda por R$ 29 milhões: Veja como é antiga mansão de Virginia e Zé Felipe

A mansão onde Virginia Fonseca viveu temporariamente com o marido, Zé Felipe, e as filhas, Maria Alice, de 3, e Maria Flor, de 1, foi colocada à venda

A mansão onde a influenciadora digital Virginia Fonseca viveu temporariamente ao lado do marido, Zé Felipe, e das filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 1, foi colocada à venda. Localizado na Aldeia do Vale, em Goiânia (GO), o imóvel foi alugado pela família enquanto reformavam sua nova mansão, para a qual já se mudaram. Eles viveram no local de 2022 até julho deste ano.

De acordo com informações do jornal O Globo, o imóvel está à venda por R$ 29 milhões. Com um terreno de 3300 metros quadrados e mais de mil metros quadrados de área construída, a propriedade conta com uma fachada de 70 m² revestida em travertino, além de uma porta de entrada com 5 metros de altura. Na entrada, uma escada de mármore que dá acesso a um hall de pé-direito duplo de 6,5 metros.

Ainda segundo as informações divulgadas pela imobiliária, o imóvel conta com 7 suítes amplas e com vista para a natureza. Já a suíte master tem 144 metros quadrados com dois banheiros separados, 2 closets amplos e varanda com banheira.

A casa conta também com piscina, garagem coberta para 4 carros, brinquedoteca, escritório, home theater com uma TV 4K de 75 polegadas e uma varanda gourmet com churrasqueira e som embutido.

Vale lembrar Virginia e Zé Felipe já se mudaram para sua nova mansão, que foi completamente reformada e oferece uma série de comodidades, como academia completa, quadra, salão de beleza, sala de massagem, adega, sauna e muito mais.

Veja os detalhes:

