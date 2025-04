Veja como ficou o quarto de Maíra Charken após incêndio no apartamento

Pela primeira vez, Maíra Charken mostra imagens da parte interna do quarto que pegou fogo em seu apartamento no último final de semana e impressiona com a destruição

A atriz e apresentadora Maíra Charken, que já esteve no comando do Vídeo Show, da Globo, impressionou ao mostrar o tamanho da destruição no quarto que pegou fogo em seu apartamento no Rio de Janeiro. O local estava alugado para o hóspede de um site de aluguel de temporada quando o fogo começou no quarto principal no último final de semana. Agora, depois do susto, ela mostrou as imagens do quarto totalmente destruído pelas chamas.

Nesta quarta-feira, 2, a artista exibiu os detalhes de como o quarto ficou. O local está todo queimado, desde o teto até o chão. A janela teve que ser removida e o forro de gesso ficou destruído. Além disso é possível ver as molas da cama no meio da fuligem.

Maíra já contou que ainda não sabe como o fogo começou, mas há a suspeita de ser algo relacionado com o ar-condicionado ou um curto-circuito na rede elétrica. A investigação da perícia já está sendo feita para entender o que aconteceu.

"O meu apartamento de Ipanema, simplesmente, pegou fogo. Estava com hóspede lá, mas ninguém machucou, morreu… Mas o apartamento… É loucura pensar. Como isso foi acontecer? Os bombeiros já foram, não tem mais fogo. Eu estou indo lá porque estava sozinha com Gael, estou esperando para poder sair. O meu irmão já estava lá. O meu irmão só estava esperando o hóspede sair”, disse ela no último final de semana, logo depois de receber a notícia do incêndio.

E desabafou: "Parece mentira. Eu tenho uma certeza de que tudo vai se resolver. Eu estou bem. Eu sei que vai ser um choque quando eu olhar. Acho que começou no quarto que era meu, na suíte lá. É um choque você ver sua casa… Mas estamos bem. Eu estava na piscina com Gael”.

Por fim, Maíra disse: "O fogo foi para alguns apartamentos, mas pouco. Estou o cano e foi água para alguns apartamentos. Parou o elevador. As pessoas estão reclamando. Está muito ruim de respirar lá. É muita fumaça. Parece que você está colocando um negócio sólido dentro de você, é horrível”.

Veja as fotos do local destruído pelo fogo:

Maíra Charken mostra como ficou o quarto que pegou fogo no apartamento

