Zilu Camargo impressiona ao mostrar seu novo closet em mansão nos EUA

Morando na Flórida, nos EUA, Zilu Camargo impressiona ao mostrar seu novo closet arquitetado pela noiva de Igor Camargo; veja

A empresária Zilu Camargo mostrou como ficou o seu closet na mansão onde está morando na Flórida, nos EUA. Nesta terça-feira, 01, a famosa postou os registros em sua rede social e impressionou com o resultado luxuoso.

A mãe de Wanessa Camargo contou com arquiteta Amabylle Eiroa, que é a noiva de seu filho Igor Camargo, para montar o espaço deslumbrante. Com a ajuda da nora, a ex-esposa de Zezé Di Camargo teve seu estilo e desejos impressos no ambiente.

Nas fotos, Zilu Camargo mostrou que os móveis brancos receberam um toque especial com detalhes e puxadoress em dourado. Inclusive, os puxadores têm suas iniciais marcadas. Nos armários é possível ver dezenas de itens de grife, além de caixas e bonecas de coleção.

"O closet da Zilu vai além da organização, ele reflete a sua personalidade elegante e sofisticada. A Amabylle traduziu esse estilo único em uma composição harmoniosa, com tons neutros, dourado sutil e iluminação precisa, criando um espaço autêntico", falaram sobre o espaço.

Veja como ficou o closet de Zilu Camargo:

Zilu Camargo exibe a cozinha luxuosa de sua nova casa nos EUA

A socialite Zilu Camargo se mudou! Recentemente, ela apareceu nos stories do Instagram para contar que está em Orlando, nos Estados Unidos, para organiza a sua mudança de casa.

A estrela contou que está no meio da organização do seu novo lar e sem tempo para ficar mais presente nas redes sociais, mas contou que a mudança está quase finalizada. Inclusive, ela deu um spoiler de como é sua nova casa.

Zilu mostrou um pouco de como é a cozinha, que tem móveis todos brancos e com detalhes em dourado, e também registrou um pouco da sala de estar, que tem sofá branco em formato curvo. Veja os detalhes aqui!