Mansão de Marcio Garcia é a mais cara do país e está à venda por milhões

O apresentador Marcio Garcia anunciou a venda de sua luxuosa mansão localizada no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O imóvel está disponível por nada menos do que US$ 50 milhões, ou aproximadamente R$ 275 milhões.

De acordo com informações do jornal O Globo, com esse valor, a mansão de Márcio já supera em pelo menos R$ 30 milhões a propriedade que antes era considerada a mais cara do Brasil: a casa de 2,5 mil metros quadrados, vendida em julho no Jardim Pernambuco, uma área nobre do Leblon.

Presidente da Piquet Realty, Cristiano Piquet é quem está responsável pelo negócio e compartilhou detalhes do imóvel no Instagram. "A Piquet Realty raramente anuncia imóveis fora dos EUA, mas quando a missão é vender a melhor casa do Rio, abrimos uma exceção. Conforto, privacidade e sustentabilidade em mais de 6.000 m², com vista incrível do mar e da Pedra da Gávea. Acasa Joá é única, 100% movida a energia solar, com paisagismo de Burle Max, piscina semiolímpica, jacuzzi e área para mini golfe", detalhou Cristiano.

"A casa tem 7 suítes, 18 banheiros, academia, cinema, boate, 2 mil metros de área intima e muito mais. Dividida em 3 núcleos com entradas independentes e segurança total. Pela primeira vez no mercado por $ 50 milhões de dólares. A melhor casa do Rio de Janeiro", continuou o presidente.

Veja detalhes do imóvel:

