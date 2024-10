Mansão de Cristiano Ronaldo está à venda por motivo inusitado; veja como é

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo está com uma casa à venda! A propriedade está avaliada em aproximadamente R$ 35,7 milhões

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo está com uma casa à venda! A mansão dele em Cheshire, na Inglaterra, está disponível para negociações. A propriedade, que abrigou a família do jogador durante sua temporada no Manchester United, está avaliada em aproximadamente R$ 35,7 milhões e possui sete quartos, uma piscina coberta, uma quadra de tênis e uma área dedicada para os hóspedes.

De acordo com o jornal inglês The Sun, Cristiano Ronaldo se despediu da mansão pouco mais de uma semana após a mudança, e o motivo foi um tanto peculiar: o barulho das ovelhas nas proximidades da propriedade.

O perfil nas redes sociais do The Luxury Home Show realizou um tour pela casa do jogador português. Além dos cômodos mencionados, a propriedade também possui uma sala de cinema, uma adega, uma academia, uma sauna e uma jacuzzi.

De acordo com informações do portal ge, a mansão está à venda há 18 meses, desde que Cristiano Ronaldo rescindiu seu contrato com o Manchester United em 2022, quando o jogador assinou com o Al Nassr, da Arábia Saudita. Atualmente, o astro é proprietário de um imóvel em uma ilha particular em Ummaha, no Oriente Médio.

Cristiano Ronaldo abre vagas de emprego para novos funcionários

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo está em busca de novos funcionários para integrar sua equipe. As vagas de trabalho divulgadas pelo craque português são para seu hotel Pestana CR7, localizado em Madrid, na Espanha.

De acordo com informações divulgadas em plataformas de emprego online, o jogador do time Al-Nassr, da Arábia Saudita, oferece contratos firmes, salários altíssimos e férias de 50 dias aos funcionários. O hotel do atleta, inclusive, vem recebendo avaliações positivas de pessoas que já passaram por lá.

Atualmente, as vagas para trabalhar no empreendimento de Cristiano Ronaldo estão disponíveis em quatro áreas: porteiro, supervisor de alimentos e bebidas, garçom júnior e auxiliar de garçom - em todas, o inglês é essencial.