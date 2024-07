Mansão de Gio Ewbank e Bruno Gagliasso é anunciada por valor impressionante

Muito dinheiro! Mansão luxuosa de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso está à venda por valor milionário. Saiba quanto está sendo cobrado

A mansão da apresentadora Giovanna Ewbank e do ator Bruno Gagliasso está à venda por um valor impressionante. A propriedade foi anunciada em uma imobiliária de luxo do Rio de Janeiro pelo valor de R$ 25 milhões.

O local recebeu o nome de Casa da Tenda e está localizada no bairro Itanhangá, no Rio de Janeiro. A casa tem 3.300 metros quadros, sete quartos, 10 vagas, piscina de 25 metros, campo de futebol, cozinha gourmet, dependência para funcionários, canil e o telhado é uma grande tenda feita com lona impermeável e fixada com cabos de aço. O projeto da casa foi feito pelos arquitetos Claudio Bernardes e Jacobsen.

A propriedade ainda tem paredes com grandes janelas de vidro e pé direito duplo nas áreas de convivência. A casa fica em um condomínio de luxo com segurança 24 horas e tem vista para a Pedra da Gávea.

Veja as fotos da casa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Realler Imóveis (@reallerimoveis)

Giovanna Ewbank relembra situação inusitada em seu casamento

No início deste mês, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso divertiram seus fãs ao relembrarem um acontecimento inusitado durante o casamento. Segundo o casal, o padre que realizou a cerimônia estava bêbado, e até trocou o nome de Giovanna.

Em um vídeo postado nas redes sociais, o casal compartilhou seu top 5 momentos do relacionamento em comemoração ao Dia dos Namorados, celebrado no dia 12 de junho. O casal relembrou como top 5, o momento do casamento.

O ator começa lembrando que se divertiu bastante, mas que a esposa nem tanto, pois estava cansada. Giovanna então conta com bom humor que o marido estava embriagado quando casou, e o padre também. Segundo a atriz e apresentadora, o mestre da cerimônia ainda a chamou pelo nome da prima na hora da troca de alianças.

"Bruno já casou bêbado. O padre... bêbado também. Você acredita que o padre me chamou de Pâmela que é a minha prima? No meio da cerimônia o padre fala 'Pâmela, você aceita se casar com o Bruno?' Aí eu falei: 'É Giovanna!', aí ele: 'Bruno, você aceita se casar com Pâmela?' O Bruno na hora falou: 'Deixa Pâmela mesmo'", contou Giovanna; confira mais detalhes!