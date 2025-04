Jojo Todynho comemora compra de casa nova: 'Muito esforço'

Dia especial! A influenciadora Jojo Todynho mostrou a primeira foto de sua nova mansão ao revelar a compra do imóvel; confira

Dia especial para Jojo Todynho! A influenciadora digital usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para dividir com o público uma novidade: a compra de sua nova casa . Em seu perfil oficial, a famosa celebrou a conquista do imóvel e fez um relato emocionante sobre sua luta e determinação.

Para ilustrar a notícia, Jojo publicou uma foto sentada em frente a piscina da residência com as chaves em mãos. "Um novo lar, uma nova jornada. Hoje, meu coração transborda de gratidão. Com lágrimas nos olhos e alma leve, compartilho com vocês mais uma conquista da minha vida!", iniciou ela.

"Mais do que tijolos e paredes, essa casa representa amor, cuidado, zelo, superação e a presença constante de Deus em cada detalhe do meu caminho. Essa virada de chave simboliza o início de uma nova fase, de uma nova jornada cheia de esperança, amadurecimento e fé. Cada passo dado até aqui foi construído com muito esforço, luta e determinação. Nada veio fácil. Foram dias difíceis, noites insones, mas também dias de conquista, abraços sinceros, e o amparo invisível, mas constante da mão de Deus", continuou.

Em seguida, a campeã de 'A Fazenda 12', da Record TV, fez um agradecimento especial a todos que torcem por ela. "Agradeço, do fundo do meu coração, às pessoas que realmente têm carinho e amor por mim. Àquelas que torcem, que vibram, que acolhem. Vocês são parte viva dessa conquista", declarou.

"Agora, com os pés firmes no chão e o coração apontado para o alto, sigo para essa nova etapa da minha vida com coragem, fé e a certeza de que o melhor de Deus ainda está por vir. Vamos juntos. Porque essa conquista não é só minha — ela é de todos que me amam de verdade", finalizou Jojo Todynho.

Quantos quilos Jojo Todynho já eliminou? Ela revela

Jojo Todynho está cada dia mais focada em sua rotina fitness! A influenciadora digital tem se dedicado bastante à sua saúde física desde que realizou uma cirurgia bariátrica, em agosto de 2023.

Após o procedimento, Jojo aderiu a novos hábitos e incluiu exercícios físicos puxados e dietas restritas em seu dia a dia. A famosa, inclusive, sempre compartilha seus momentos com o público que a acompanha para incentivá-los a se cuidar também.

No último fim de semana, a campeã de A Fazenda 12, da Record TV, esteve no evento Arnold Sports Festival South America, realizado em São Paulo, e falou um pouco sobre as mudanças em sua vida desde que passou a priorizar sua saúde e quantos quilos já eliminou até o momento; confira mais detalhes!

