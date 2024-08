À venda: Veja por dentro da mansão de Ana Hickmann avaliada em R$ 40 milhões

A mansão onde a apresentadora Ana Hickmann vivia com seu ex-marido, Alexandre Correa, foi colocada à venda. Veja detalhes do imóvel

A mansão onde a apresentadora Ana Hickmann vivia com seu ex-marido, Alexandre Correa, foi colocada à venda. Localizada no condomínio City Castelo, em Itu, no interior de São Paulo, a propriedade está avaliada em R$ 40 milhões. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo.

Com 6.100 metros quadrados no total, sendo 1.600 metros quadrados de área construída, o imóvel é composto por uma suíte master com spa e camarim e closet blindado. Além de seis suítes com acabamento em mármore, duas suítes para hóspedes, sala de ginástica, SPA e banheira imersão, sauna, sala de jogos e escritório com vista para sala.

Já a área externa conta com garagem coberta para 8 carros, estacionamento descoberto para 10 carros e área de serviços. Além de piscina com raia de 25 metros, bar molhado com piscina aquecida, cinema, adega, salão de festas para 150 convidados, com copa e banheiros, lago, canil e área pet, casa da árvore, entre outras coisas.

Edu Guedes e Ana Hickmann compram mansão luxuosa

Poucos meses após assumir o relacionamento, Ana Hickmanncomprou uma nova mansão em São Paulo para morar com Edu Guedes e anunciou a novidade em suas redes sociais recentemente. A nova casa do casal fica em um condomínio de alto luxo em Porto Feliz, no interior de São Paulo, e estava à venda por R$ 4,9 milhões.

De acordo com informações da imobiliária, a casa conta com "4 suítes, sendo 1 suíte master com dois closets e dois banheiros, sótão, hall de estar, lavabos, espaço gourmet, cozinha, copa, home theater, sala de estar, sala de jantar, adega, despensa, lavanderia e suíte para funcionário".

A área externa inclui vagas de garagem cobertas, piscina e espaço gourmet integrado, em um terreno de 2.345,89 m², com uma área construída de 737,80 m². O preço de venda da propriedade de esquina não abrangia acabamentos como pisos, louças, revestimentos e metais, conforme detalhado no perfil do Instagram do corretor que intermediou o negócio com o casal.