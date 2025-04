Puro luxo! Zilu Camargo exibe seu quarto com sala em mansão nos EUA; veja

Morando nos EUA, Zilu Camargo exibe seu novo quarto em mansão e impressiona com decoração luxuosa; ambiente conta com sala e mais

A empresária Zilu Camargo está morando em uma mansão na Flórida, nos EUA, que é puro luxo. Ao ter a decoração da casa finalizada, a famosa teve alguns ambientes revelados. Nesta quarta-feira, 02, o seu grande quarto foi exibido.

Após surgir curtindo seu closet personalizado e repleto de itens de grife, a ex-esposa de Zezé Di Camargo teve fotos de sua suíte reveladas. Em tons claros e com toques dourados, tudo bem luxuoso, o ambiente foi projetado em dois: um com a cama e outro com uma sala.

"Esse quarto da Zilu acolhe com suavidade, envolve a serenidade e reflete a sua essência. O painel giratório da TV adiciona versatilidade ao espaço, permitindo integração entre os ambientes com leveza. Os tons neutros reforçam a sensação de aconchego, enquanto os detalhes dourados e a iluminação delicada elevam a sofisticação do ambiente. A marcenaria, cuidadosamente planejada, é a protagonista desse equilíbrio para um resultado exclusivo e atemporal", explicaram o projeto.

Ainda recentemente, mais locais de sua mansão foram revelados. É bom lembrar que a nora dela, Amabylle Eiroa, que é noiva de Igor Camargo, foi a arquiteta responsável pelo projeto.

Veja o novo quarto de Zilu Camargo:

