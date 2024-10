Casa de Gal Costa é colocada à venda após acordo entre filho e viúva da cantora

Casa onde a cantora Gal Costa viveu seus últimos anos de vida, em São Paulo, está disponível para venda; saiba valor do imóvel

Cerca de um mês após finalizarem o embate na Justiça a respeito da herança de Gal Costa (1945-2022), Gabriel Costa e Wilma Petrilo, filho e viúva da cantora, colocaram à venda a residência onde a artista viveu seus últimos anos de vida.

O imóvel, localizado no luxuoso bairro Jardim Europa, em São Paulo, está avaliado em R$ 10 milhões. A mansão possui quase 400 metros quadrados e está praticamente da mesma forma que Gal Costa deixou.

Além disso, a casa ainda conta com um terraço e um escritório anexo, com vista voltada diretamente à copa das árvores. No andar superior, encontra-se três suítes com armários, sendo o quarto principal com um amplo closet.

A decoração, os móveis e objetos de artes pertencentes à Gal Costa acompanham a casa à venda. Com isso, as dívidas da cantora serão saldadas. O valor restante será dividido entre Gabriel Costa e Wilma Petrilo.

De acordo com informações divulgadas em setembro deste ano pelo colunista Gabriel Perline, da 'Contigo!', o filho e a viúva de Gal, que estavam disputando a herança, chegaram a um acordo que beneficiará ambos. Isso inclui a desistência de Gabriel Costa em todos os processos que movia contra Wilma, como a contestação de união estável entre ela e sua mãe.

Após o acordo, o filho de Gal se tornou o único beneficiário dos direitos autorais da artista. A cantora faleceu em novembro de 2022, aos 77 anos, em sua residência. Em sua certidão de óbito, constam morte por parada cardíaca e câncer.

