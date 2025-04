Marcio Garcia dá desconto milionário para vender mansão; veja os valores

Cinco meses após anunciar sua mansão no Joá, Marcio Garcia oferece desconto milionário para tentar fechar a venda. Saiba quanto!

Cerca de cinco meses após anunciar a venda de sua luxuosa mansão localizada no Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o apresentador Marcio Garciaresolveu dar um "desconto" para tentar vender a propriedade. Inicialmente, o imóvel foi anunciado por nada menos do que US$ 50 milhões.

Agora, de acordo com informações do jornal O Globo, o valor da luxuosa residência passou para 40 milhões de dólares. "Reduzimos o preço. Já tivemos algumas propostas de 30 e 32 milhões de dólares, mas o Marcio não aceitou. Ele não está com pressa e não vai vender por menos de 40 milhões", disse Cristiano Piquet, presidente da Piquet Realty, responsável pela venda, à coluna Play.

Em uma recente publicação nas redes sociais, Cristiano Piquet deu mais detalhes do imóvel. "A Piquet Realty raramente anuncia imóveis fora dos EUA, mas quando a missão é vender a melhor casa do Rio, abrimos uma exceção. Conforto, privacidade e sustentabilidade em mais de 6.000 m², com vista incrível do mar e da Pedra da Gávea. Acasa Joá é única, 100% movida a energia solar, com paisagismo de Burle Max, piscina semiolímpica, jacuzzi e área para mini golfe", detalhou Cristiano.

"A casa tem 7 suítes, 18 banheiros, academia, cinema, boate, 2 mil metros de área intima e muito mais. Dividida em 3 núcleos com entradas independentes e segurança total. Pela primeira vez no mercado por $ 50 milhões de dólares. A melhor casa do Rio de Janeiro", continuou o presidente.

Veja detalhes do imóvel:

Marcio Garcia mostra look combinando com esposa e filhos

Recentemente, Marcio Garcia usou as redes sociaispara compartilhar um momento em família. Em dia de TBT, o artista compartilhou um clique em que aparece ao lado de da esposa, Andréa Santa Rosa, e dos filhos deles, Pedro, de 20 anos; Nina, de 18; Felipe, de 13; e João, de 9. Veja!

