Alok muda de país com a família. Conheça os detalhes da nova mansão

Esposa de Alok, Romana Novais revela a mudança da família para outro país e mostra detalhes de como é a nova mansão luxuosa

O DJ Alok e sua família decidiram mudar de país por uma temporada. Nesta semana, a esposa dele, Romana Novais, contou que eles vão morar em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos, por um período para que possam ficar mais perto do músico, que tem uma carreira internacional agitada.

Romana já está nos EUA com os dois filhos, Ravi, de 5 anos, e Raika, de 4 anos, para acomodar a família na nova mansão. Inclusive, ela revelou alguns detalhes de como é a decoração do novo lar deles.

"Já fazia parte dos nossos planos, ter esse momento, ter uma base fora. O Alok fica mais fora do que no Brasil, por conta da carreira internacional dele, a gente queria vir mais com ele no lugar dele ficar indo para o Brasil. A gente vai deixar fluir agora e ver como vai se adaptar", disse ela.

A esposa de Alok destacou que a casa fica em uma propriedade com bastante natureza ao redor, que é algo que eles valorizam. Além disso, ela mostrou que a decoração da casa é no estilo clean, com móveis em tons claros ou de madeira.

Veja as fotos da casa:

Nova casa de Alok e Romana Novais nos EUA

