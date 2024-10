Herdeiro de Cesar Filho mostra que seu apartamento de luxo está ficando pronto

Morando ainda na mansão dos pais e sogros, herdeiro de Cesar Filho revela como está ficando seu apartamento de luxo onde viverá com Júlia Vieira

O filho de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luigi Cesar, mostrou que o apartamento onde viverá com a esposa, Júlia Vieira, está ficando quase pronto. Ainda morando com os pais e os sogros enquanto a obra não termina, o jovem impressionou ao revelar um pouco do estilo dos móveis de sua futura residência.

Em seus stories, a nora do apresentador do SBT exibiu os vídeos do marido no local testando algumas luzes dos espelhos e exibindo como estão ficando os espaços com a mobília que está sendo montada. Júlia Vieira então se mostrou bastante emocionada ao ver seu lar com o amado tomando forma.

O casal jovem morará em um grande apartamento e foi possível ver que optou por um estilo moderno. Os espelhos acendem luzes com apenas um toque. As cores escolhidas para os móveis foram os tons de cinza e de marrom.

"Meu maridinho me ligando da obra e o olho encheu de lágrima vendo como está ficando lindo!", escreveu a nora de Elaine Mickely admirada. "Alguém pode celebrar comigo aquilo que nossa família está vivendo?", compartilhou a moça.

Enquanto a obra não é finalizada, Luigi Cesar e Júlia Vieira estão morando na casa dos pais. Elaine Mickely preparou um quarto especial para recepcioná-los. Recentemente, ela falou sobre a ótima relação que tem com a nora.

Vale lembrar que antes da cerimônia religiosa, eles fizeram o casamento do civil, mas, apenas somente depois da benção dada pelo pastor que eles começaram a morar e dormir juntos. Elaine Mickely explicou melhor sobre a escolha da família deles. A lua de mel deles foi em dois lugares.

Veja como está ficando o apartamento do filho de Cesar Filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

Elaine Mickely fala sobre os filhos se casarem aos 20 anos

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, falou sobre ter se casado aos 20 anos com o apresentador e apoiar os filhos, Luma Cesar e Luigi Cesar, a fazerem o mesmo. Recentemente, a ex-atriz global participou do Chega Mais, do SBT, e tocou no assunto, inclusive, ela revelou quando será o casamento de sua primogênita.

Após algumas semanas da cerimônia luxuosa de seu caçula com Júlia Vieira, a mulher do jornalista falou que a primogênita já está organizando seu grande dia com o noivo, o empresário estrangeiro Ed Beccle, que Luma conheceu durante uma viagem com a família no México.

"A gente fechou tudo agora semana passada, vai ser em fevereiro", revelou a mamãe que está envolvida nos preparativos. Em seguida, Elaine Mickely comentou que apoia os herdeiros a casarem cedo como ela fez, por ver maturidade neles. Saiba mais aqui.