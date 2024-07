Confira o banquete luxuoso do casamento do herdeiro de Cesar Filho

Uma mesa gigantesca com várias opções de pratos finos foi colocada no salão da festa de casamento luxuosa do herdeiro de Cesar Filho; veja

O herdeiro de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luigi Cesar, casou-se em uma cerimônia luxuosa com Júlia Vieira nesta terça-feira, 30, no interior de São Paulo. Além dos looks dos noivos, familiares e convidados terem impressionado, a decoração do lugar e o banquete servido também surpreenderam.

Na rede social, a mãe do noivo compartilhou vídeos exibindo os detalhes das comidas servidas e chocou com tantas opções finas. Uma mesa gigantesca de entradinhas, petiscos e pratos foi montada no salão com a decoração de flores brancas e o banquete disponibilizado foi um show a parte.

Vários tipos de frios, pastas, legumes, pães, frutas secas, mel, pratos chiques foram colocados para os convidados se servirem o quanto quisessem. Além de diversas opções de salgados, eles puderam degustar bebidas e muitos doces.

Claro que o bolo do casamento de Luigi Cesar e Júlia Vieira também foi surpreendente. Todo em branco e decorado com flores, ele parecia uma obra de arte. Além dessas mesas, uma só de bem-casados foi colocada com centenas de unidades dos "bolinhos".

Veja as fotos do banquete do casamento do herdeiro de Cesar Filho:

Herdeiro de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luigi Cesar se casa com Júlia

Chegou o grande dia do casamento de Luigi Cesar e Júlia Vieira. Herdeiro primogênito do apresentador Cesar Filho com Elaine Mickely, o rapaz de 20 anos oficializou sua união com a noiva, de 21 anos, em uma fazenda no interior de São Paulo no final da tarde desta terça-feira, 30, com a presença de amigos e familiares.

Os noivos se casaram no civil durante uma cerimônia na casa dos pais dele em Alphaville, na Grande São Paulo, em junho. Agora, eles celebraram o amor com uma celebração religiosa e luxuosa no interior.

