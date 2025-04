Vale Tudo: Atores são pressionados pelas atrizes sobre climão, diz colunista

Colunista aponta uma negociação entre os atores e atrizes nos bastidores de Vale Tudo, da Globo, após climão entre Cauã Reymond e Bella Campos

O climão entre Cauã Reymond e Bella Campos nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo, continua rendendo assunto. Desta vez, a colunista Carla Bittencourt, do Portal Leo Dias, apontou que os atores estariam sendo pressionados pelas atrizes para se posicionarem.

De acordo com a jornalista, o elenco acompanhou de perto o desgaste de Bella Campos com a repercussão do atrito e as reclamações para a direção. Então, as atrizes decidiram iniciar uma conversa com os atores para que possam fazer um posicionamento coletivo, já que acreditam que a movimentação do núcleo masculino possa ajudar o feminino.

Por enquanto, o assunto é uma conversa de bastidores por causa dos incômodos dos últimos tempos.

Além disso, vale destacar que a Globo ainda não se pronunciou oficialmente sobre os rumores de atrito entre Cauã Reymond e Bella Campos. O caso é mantido sob sigilo na emissora e as gravações da novela seguem normalmente.

O que aconteceu entre Cauã e Bella em Vale Tudo?

Cauã Reymond ficou no centro dos holofotes nesta semana após rumores de que ele teve um atrito com a atriz Bella Campos, que interpreta a Maria de Fátima em Vale Tudo. Tudo começou quando surgiram boatos de que os dois teriam discutido após ele reclamar da atuação dela na novela. Com isso, a imagem dele foi alvo de comentários negativos e indiretas na internet.

A colunista Carla Bittencourt revelou que a discussão deles não teria começado apenas no estacionamento dos estúdios da Globo, como Valmir Moratelli, da Veja Gente, divulgou. A jornalista contou que a atriz já havia formalizado uma reclamação sobre o colega antes mesmo de Vale Tudo estrear.

Conforme informações da colunista, do site Leo Dias, aatriz teria alegado que o galã era debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista. A reclamação de Bella foi feita à direção da novela – comandada por Paulo Silvestrini – e também ao setor de compliance do canal. A moça também teria reclamado diretamente para o ator sobre suas atitudes dele.

Então, um dia de gravação de Vale Tudo foi cancelado e os boatos diziam que Bella e Cauã se reuniram com os executivos da Globo para entrarem em um acordo. Inclusive, os rumores dizem que o ator teria pedido para sair da novela, mas foi impedido pelos executivos.

