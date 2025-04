Joelma vai parar no hospital após sentir desconforto e recebe diagnóstico

A cantora Joelma procurou atendimento no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, após sentir um desconforto abdominal e recebeu um diagnóstico

A cantora Joelma precisou procurar atendimento no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, após sentir um desconforto abdominal e foi diagnosticada com infecção urinária. Por conta disso, ela anunciou que não poderá participar do show especial de 60 anos da TV Globo, que acontece nesta segunda-feira, 28.

A informação foi confirmada por meio de uma nota compartilhada em seu perfil oficial. "A cantora Joelma precisará fazer uma pequena pausa em seus trabalhos por orientação médica. No último domingo, 27 de abril de 2025, a artista sentiu um desconforto abdominal e foi prontamente atendida pela equipe do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia", informaram.

"Após a realização de exames, foi diagnosticada com um quadro de infecção urinária. Seguindo a orientação médica, Joelma ficará algumas horas em repouso para garantir sua plena recuperação. Por esse motivo, Joelma precisará cancelar sua participação no show de 60 anos da TV Globo, que acontece nesta segunda-feira, 28 de abril", finalizou o comunicado.

Quais são os sintomas de uma infecção urinária?

Em recente entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho, médico infectologista, explicou mais sobre o diagnóstico. "Uma infecção urinária é uma infecção que afeta parte do trato urinário. Quando afeta a parte inferior, é chamada de cistite (infecção da bexiga), e quando afeta a parte superior, é chamada de pielonefrite (infecção dos rins)".

Segundo o especialista, os principais sintomas incluem dor ou queimação ao urinar e necessidade frequente de urinar. Em casos mais graves, a pessoa pode apresentar febre e dor lombar. E ele recomenda alguns cuidados como aumentar a ingestão de líquidos para ajudar a eliminar as bactérias, manter uma boa higiene íntima e evitar segurar a urina por longos períodos.

