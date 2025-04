Médica explica diagnóstico de Barbara Reis: 'Doença crônica e progressiva'

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã vascular Aline Lamaita explica como o lipedema que a atriz Barbara Reis enfrenta pode atingir o corpo

Em meados de abril, Barbara Reis (35) contou em entrevista à Revista CARAS como descobriu o lipedema. No caso da atriz, a doença não progrediu e foi diagnosticada em menor grau, porém, o quadro pode trazer alguns impactos para o corpo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã vascular Aline Lamaita explica que a doença de Barbara Reis acontece quase que exclusivamente em mulheres . "O lipedema é uma doença crônica e progressiva que se manifesta no tecido conectivo e na distribuição da gordura corporal", explica.

"Ele costuma atingir pernas e, às vezes, braços, provocando um acúmulo de gordura desproporcional e resistente a dieta ou exercício. Mas o que realmente chama a atenção é que essa gordura vem acompanhada de dor, sensibilidade ao toque, sensação de peso e, muitas vezes, formação de hematomas com facilidade", completa a especialista.

Lamaita diz que, em alguns casos, o diagnóstico pode ser confundido, mas reforça que a doença tem características específicas. "Muita gente confunde com obesidade ou linfedema, mas o lipedema tem características muito específica, frequentemente a pessoa parece ter dois corpos diferentes, um da cintura para cima e outro da cintura para baixo, gerando muito impacto na auto-estima."

Nascida no subúrbio do Rio de Janeiro, Barbara Reis é formada pela Casa das Artes Laranjeiras e Tablado. Ela iniciou sua carreira no teatro e ganhou notoriedade nacional ao estrear na Globo com a novela Velho Chico (2016). A artista também foi destaque como a vilã Débora, em Todas as Flores (Globoplay, 2022), e como Aline, a protagonista de Terra e Paixão (2023).

