Elaine Mickely diz que filho não dormiu com esposa até casamento religioso

Esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, diz que o herdeiro não foi morar com a esposa logo após o casamento no civil e explicou o motivo

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, contou que o herdeiro, Luigi Cesar, só foi morar com a mulher, Júlia Vieira, após o casamento religioso, mesmo tendo feito a união no civil semanas antes na mansão dos pais em Alphaville.

Em seus stories do Instagram, a ex-atriz global explicou o motivo nesta terça-feira, 06, ao abrir uma caixinha de perguntas para tirar as dúvidas dos seguidores. Questionada sobre eles terem ido morar juntos após a cerimônia no civil, Elaine Mickely então esclareceu que o jovem casal aguardou a união no religioso.

"Eles casaram no civil e cada um voltou para o seu quarto, ela na casinha dela, ele na casinha dele aqui com a gente, se guardando para o grande momento, que pra eles assinaram o papel, mas era somente perante deus que eles iam consolidar essa união realmente", explicou como funciona para eles que são evangélicos.

Em seguida, ela comentou sobre terem feito os casamentos separados. "Porque no dia da cerimônia não ia dar tempo de encaixar, não deu tempo e também ela queria fazer o chá de panela junto, então foi realizado o chá de panela e o civil", falou.

Elaine Mickely então disse que o herdeiro e sua esposa só dormiram juntos na lua de mel após se casarem na última semana em uma cerimônia luxuosa no interior de São Paulo. Ainda em seus stories, ela revelou que já passou dificuldade financeira com Cesar Filho.

