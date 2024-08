Elaine Mickely mostra obra do apartamento do filho recém-casado

Após casamento luxuoso, Elaine Mickely mostra que apartamento onde o filho, Luigi Cesar, morará com Júlia Vieira está em obra

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, mostrou como está a obra do apartamento onde seu herdeiro recém-casado, Luigi Cesar, morará com a mulher, Júlia Vieira. Neste domingo, 25, a família aproveitou a folga do fim de semana para visitar o futuro lar do jovem casal.

Ainda em fase inicial, a residência deles tem uma varanda com uma vista privilegiada. Pelos vídeos postados pela ex-atriz global é possível ver que a sacada é toda de vidro e o apartamento é bem espaçoso e localizado em um alto andar.

"Já amo tanto esse lugar, obrigada Jesus, obrigada", escreveu a nora de Cesar Filho ao exibir o marido no grande lar, que já está com o teto pronto.

Enquanto a obra não é finalizada, Luigi Cesar e Júlia Vieira estão morando na mansão de Elaine Mickely. A famosa preparou um quarto especial para recepcioná-los. Recentemente, ela falou sobre a relação que tem com a nora.

"Pra mim é um prazer vê-los se realizando. A gente cria os filhos pra isso mesmo, para eles criarem asas, para voarem. E eu sempre me preparei e tive essa consciência de que estava chegando o momento dele se casar", disse Elaine.

É bom lembrar que antes da cerimônia religiosa, o jovem casal fez o casamento do civil, mas, apenas somente depois da benção dada pelo pastor que eles começaram a morar e dormir juntos. Elaine Mickely explicou melhor sobre a escolha da família deles. A lua de mel deles foi em dois lugares.

Elaine Mickely revela dificuldade financeira com Cesar Filho

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, revelou que eles já passaram foi dificuldades financeiras no início do casamento. Recentemente, a ex-atriz global abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e repondeu a algumas dúvidas dos seguidores, uma enviada foi sobre eles já terem tido falta de dinheiro.

Atualmente vivendo em uma grande mansão luxuosa em Alphaville, o casal mostra ter uma vida estável com diversas comodidas, mas, segundo a famosa nem sempre foi assim. Elaine Mickely então contou que houve uma época que o apresentador ficou sem emprego fixo, cerca de nove anos. O momento coincidiu com o início do casamento e quando tiveram a primeira filha, Luma Cesar, que hoje está com 24 anos.