Renata abre o jogo sobre futuro de romance com Maike fora do BBB 25

Campeã do BBB 25, Renata falou sobre o possível romance com Maike após o fim do reality show: 'Me pedem uma resposta'

Campeã do BBB 25, Renata está retomando aos poucos sua rotina na 'vida real' após o fim do confinamento. Encarando inúmeras novidades envolvendo sua trajetória no reality show da TV Globo, a bailarina revelou que ainda não teve muito tempo para pensar na área pessoal, incluindo a amorosa.

Em entrevista ao 'Gshow', Renata abriu o jogo sobre o futuro da relação com Maike, com quem engatou um romance nos últimos dias de BBB. Aliados de jogo desde o início da competição, os dois só deram o primeiro beijo na reta final do programa.

De acordo com a vencedora do reality, ela e Maike ainda não conseguiram conversar a fundo a respeito da situação. "As pessoas me pedem uma resposta, só que não tenho como prometer algo que eu também não sei como vai ser para mim", declarou.

"Primeiro, a gente tem que conversar, se alinhar, eu sei que existe um carinho. A gente não pode negar que existe um carinho entre os dois, o carinho é recíproco, mas a gente ainda precisa sentar para alinhar muitas coisas ", continuou Renata.

Por fim, a bailarina mencionou a mudança radical na rotina de ambos, uma vez que não possuíam vida pública antes do BBB 25. "Existem muitas coisas para serem alinhadas, porque a vida é outra. Não tenho como planejar uma vida lembrando da Renata que era, nem ele do Maike que era, porque a gente sabe que a vida hoje é diferente", concluiu ela.

Ex-BBBs Renata, Maike e Eva - Reprodução/Instagram

Renata refletiu sobre romance com Maike ainda no BBB 25

Dias antes da grande final do BBB 25, Renata chegou a comentar com Guilherme sobre uma possível relação com Maike fora do confinamento. Ao longo do bate-papo com o brother, a bailarina reforçou que os dois precisariam conversar a respeito do assunto.

"Eu acho que lá fora a vida é diferente, então têm outras coisas para conhecer, minhas e dele. Então acho que vai ter que existir esse momento de, lá fora, a gente se permitir outras coisas, ter uma nova conversa", disse ela, na ocasião.

"Mas eu não deixei de viver nada aqui dentro. E não tem mais muito o que eu mostrar, ele já me viu com geleca na cabeça, com pipoca, pó na cara, caindo no molho de tomate, ele já me viu de todos os jeitos", finalizou Renata, em tom descontraído.

