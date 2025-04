Poliana Rocha mostra casa que construiu para as netas; veja

Vovó coruja, Poliana Rocha mostra que encomendou casa de madeira para as netas brincarem no quintal de sua residência e de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, mostrou nesta segunda-feira, 14, que colocou mais um brinquedo especial para suas netas na residência onde mora com o sertanejo em Goiânia. Em seus stories, a mãe de Zé Felipe gravou a casa de madeira que mandou construírem para Maria Alice e Maria Flor.

Após fazer uma reforma no antigo quarto do filho para receber as meninas e José Leonardo em sua mansão, a influenciadora digital mostrou que colocou o novo brinquedo no grande quintal. De cor rosa e branca, a pequena casa foi confeccionada para as garotas se divertirem.

Ainda sem muitos acessórios, a sogra de Virginia Fonseca contou que comprará móveis para a parte interna ficar ainda mais aconchegante para as brincadeiras das netas. "Olha que linda que ficou! Eu entro aqui, brinco com elas aqui, agora vou mobiliar a parte de dentro", postou a famosa a novidade.

Ainda recentemente, Poliana Rocha falou sobre a casa onde mora com Leonardo em Goiânia e o motivo de não se mudarem. A influenciadora revelou que existe uma história envolvendo Leandro, o irmão falecido do sertanejo, e que, por isso, a mansão tem um valor também emocional.

Poliana Rocha explica por que não reforma a Fazenda Talismã

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, contou o motivo de não fazer grandes mudanças e reformas na Fazenda Talismã. Ao abrir uma caixinha de perguntas em sua rede social, a loira recebeu um questionamento sobre a propriedade e ela esclareceu.

A mãe de Zé Felipe então explicou o motivo deles não reformarem a propriedade, que tem um estilo mais simples e rústico. A sogra de Virginia Fonseca comentou que é exatamente a forma que o local é que os cativa.

"A simplicidade de lá nos encanta! Sentimos bem, desta forma!", contou a empresária sobre gostarem do lugar do jeito que ele, sem muito luxo ou decoração rebuscada.