Fabiana Justus desabafa após susto com acidente da filha: 'Coração sofre'

A empresária Fabiana Justus revelou que a pequena Chiara, uma de suas filhas gêmeas, precisou imobilizar o braço após uma queda

Fabiana Justus passou por um grande susto no último domingo, 27. A influenciadora digital e empresária revelou em suas redes sociais que a pequena Chiara, uma de suas filhas gêmeas, acabou fraturando o punho após uma queda .

De acordo com Fabiana, o acidente aconteceu durante um passeio em família no parquinho, quando a menina caiu em cima do próprio braço. A empresária contou que decidiu levar a herdeira ao hospital após ela se queixar de dores.

"Kiki caiu em cima do braço. Como estava com bastante dor, trouxemos para ver se quebrou", iniciou a famosa. "Resultado: fraturou o punho! Mas é pequena! Nada grave, mas terá que imobilizar", completou ela, mostrando uma foto ao lado do marido, Bruno Levi , e de Chiara, já com o braço imobilizado.

Já em casa, Fabiana Justus fez um breve desabafo a respeito do ocorrido e destacou o quanto foi importante para ela estar presente no momento em que a filha se acidentou. "Indo dormir pensando o quanto estou grata por poder estar ao lado da Kiki nesse momento de hoje", escreveu.

"Ano passado ela caiu também (graças a Deus não foi nada de fratura) mas eu não pude estar ao lado dela. A sensação de estar longe e ela precisando de mim foi horrível! Também estou extremamente aliviada que hoje foi uma fratura pequena! Coração de mãe sofre né!", finalizou a empresária.

Filha de Fabiana Justus, Chiara fratura o punho - Reprodução/Instagram

Os filhos de Fabiana Justus

Casada com Bruno Levi D'Ancona desde 2011, Fabiana Justus é mãe de três filhos : as gêmeas Chiara e Sienna, de 6 anos, e do pequeno Luigi, de um. Bastante ativa nas redes sociais, a filha de Roberto Justus costuma compartilhar com o público alguns momentos especiais em família.

Recentemente, ela e o marido aproveitaram alguns dias de férias no Paraná ao lado dos herdeiros. Fabiana Justus precisou se resguardar por cerca um ano após realizar um transplante de medula óssea, em março de 2024.

