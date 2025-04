Médico alerta sobre saúde mental de Cauã Reymond nos bastidores da Globo: 'Exposição pública'

Dr. José Fernandes Vilas é médico (CRM 52.91722-2) mestre em Medicina pela Santa Casa Misericórdia de BH; Pós Graduado em Neurologia e Psiquiatria Clínica; Palestrante Internacional; Medicina Integrativa Avançada pelo Ensino Hospital Albert Einstein; Autor do Best seller “Quando o sucesso vira burnout”. Membro Titular SBMFI. Atualmente, atende no Instituto José Fernandes Vilas.