FK Grupo redefine o mobiliário corporativo há 40 anos

Ao longo de quatro décadas, empresa aplica tecnologia, inovação, design e sustentabilidade nas peças de seu amplo portfólio

Em 2025, o FK Grupo celebra 40 anos de uma trajetória marcada por tecnologia, design e compromisso com a sustentabilidade, consolidando sua liderança no mercado de mobiliário corporativo no Brasil e no exterior.

Ao longo de quatro décadas, o FK Grupo tornou-se sinônimo de excelência em assentos corporativos, unindo design, ergonomia e funcionalidade em seu amplo portfólio. Com investimentos constantes em inovação e práticas sustentáveis, a empresa supera as expectativas de um mercado global cada vez mais competitivo, mantendo-se como referência no setor.

A sede da empresa está localizada em Bariri, no interior de São Paulo. Lá, o FK Grupo opera em um parque industrial de mais de 95.000 m². Sua mais nova planta é autossuficiente e equipada com energia solar e um sistema de captação e reutilização de água da chuva. Além disso, a instalação reflete o compromisso da empresa com a eficiência ambiental e a responsabilidade ecológica.

Pilares de sucesso

A inovação tecnológica é um dos pilares do sucesso do FK Grupo. O grupo utiliza as três principais matérias-primas essenciais à composição de uma cadeira: poliuretano, aço e polímero. Com uma ferramentaria de ponta, a marca alia precisão industrial à expertise artesanal. Sua tapeçaria, que se destaca pela excelência na técnica de revestimento "fatto a mano" (feito à mão), confere acabamento de alfaiataria a cada peça, ressaltando a qualidade e o refinamento dos produtos.

A equipe é composta por mais de 1 mil colaboradores e oito centros de distribuição estrategicamente posicionados pelo Brasil. Essa estrutura robusta fortalece a presença da empresa no mercado interno e também pavimenta o caminho para uma expansão internacional bem-sucedida. Assim, o FK Grupo garante agilidade e capilaridade em suas operações.

Desde 2014, o FK Grupo vem expandindo sua atuação no Mercosul. Em 2020, com a aquisição da italiana Maxdesign e a criação do FK Grupo Europe, a marca reforçou sua presença global. A empresa incorpora as mais recentes tendências do design europeu, fortalecendo sua identidade e ampliando suas operações no mercado internacional.

Compromisso com Sustentabilidade e ESG

Produzindo mais de 90.000 itens por dia, o FK Grupo adota políticas sustentáveis rigorosas. Além de utilizar uma matriz energética renovável, participa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, eliminando o uso de compostos químicos CFC na fabricação de espumas. Seus produtos possuem certificações ABNT NBR ISO 14020 e 14024, e o programa ‘Destino Certo’ assegura a logística reversa, consolidando sua responsabilidade ambiental.

Destaque na Semana do Design DW

Como parte das celebrações de seus 40 anos, o FK Grupo participará da Semana do Design DW, um evento que reúne grandes nomes do setor. A presença no evento reforça o papel do grupo como protagonista na discussão sobre inovação e tendências no mobiliário corporativo.

Com uma história sólida e um olhar voltado para o futuro, o FK Grupo segue inspirando o mercado com sua dedicação a excelência, inovação e sustentabilidade, pronto para escrever os próximos capítulos de sucesso no Brasil e no mundo.