Elaine Mickely faz revelação sobre a lua de mel do filho e da nora

Após casamento luxuoso, Elaine Mickely faz revelação sobre lua de mel de Luigi Cesar e Júlia Vieira; viagem já dura 15 dias

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, revelou onde está sendo a lua de mel de seu filho recém-casado, Luigi Cesar, com sua amada, Júlia Vieira. Após terem um casamento luxuoso no dia 30 de julho, o casal logo viajou e está há cerca de 15 dia curtindo um local paradisíaco.

Ao ser questionada em sua rede social qual será o destino escolhido pelos pombinhos, a ex-atriz global contou que eles foram para Ilha Seychelles, país na África Oriental, e Maldivas, país da Ásia Meridional.

Radiantes, o mais novo casal surgiu sorridente na praia com água cristalina. Por lá, eles estão aproveitando o clima de romance para fazer surpresas um para o outro, realizar mergulho e muito mais.

"Duas semanas que minha vida se transformou num filme de comedia romântica (o último video). dump de Seychelles, nosso primeiro destino que deixou vocês tão apaixonados por ele quanto a gente! quem aí tá gostando de acompanhar tudo", contou Júlia Vieira ao compartilhar cliques do primeiro destino.

É bom lembrar que antes da cerimônia religiosa, o jovem casal fez o casamento do civil, mas, apenas somente depois da benção dada pelo pastor que eles começaram a morar e dormir juntos. Elaine Mickely explicou melhor sobre a escolha da família deles.

Veja como está sendo a lua de mel de Luigi Cesar e Júlia Vieira:

Elaine Mickely revela dificuldade financeira com Cesar Filho

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, revelou que eles já passaram foi dificuldades financeiras no início do casamento. Na terça-feira, 06, a ex-atriz global abriu uma caixinha de perguntas em sua rede social e repondeu a algumas dúvidas dos seguidores, uma enviada foi sobre eles já terem tido falta de dinheiro.

Atualmente vivendo em uma grande mansão luxuosa em Alphaville, o casal mostra ter uma vida estável com diversas comodidas, mas, segundo a famosa nem sempre foi assim. Elaine Mickely então contou que houve uma época que o apresentador ficou sem emprego fixo, cerca de nove anos. O momento coincidiu com o início do casamento e quando tiveram a primeira filha, Luma Cesar, que hoje está com 24 anos.