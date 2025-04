Pedro Sampaio é vítima de golpe na internet: 'Infelizmente'

O cantor Pedro Sampaio usou as redes sociais para contar que foi vítima de um golpe e denunciar o uso indevido de sua imagem

O cantor Pedro Sampaio usou as redes sociais neste domingo, 27, para fazer um alerta. Na publicação, ele denunciou o uso indevido de sua imagem e pediu que os internautas tenham cuidado com as propagandas exibidas nas redes sociais.

Na publicação, ele compartilhou o vídeo em que sua voz foi adulterada para divulgar um jogo de azar. "Hoje eu acordei com algumas pessoas me enviando esse vídeo e infelizmente fui vítima de um golpe de deep fake", iniciou ele.

Que deu mais detalhes: "Infelizmente fui vítima de um golpe de deep fake em que uma versão falsa do meu rosto e da minha voz são utilizados para divulgar um serviço de jogo de azar pelas redes sociais. Não cliquem ou acreditem nesse tipo de anúncio. Não sou eu. Tomem cuidado naquilo que vocês acessam na internet", escreveu.

Pedro Sampaio é vítima de golpe nas rede sociais - Reprodução/Instagram

Como golpes com deepfake estão enganando usuários na internet?

Além de Pedro Sampaio, outros famosos também já foram vítimas do golpe que visa enganar os internautas. Recentemente, ela falou sobre o uso indevido de sua imagem em um suposto tratamento revolucionário de cura para problema de visão e destacou que muitos usuários acreditaram.

“A manipulação foi tão convincente que muitos acreditaram que o vídeo fosse real, compartilhando e até tentando adquirir o tratamento inexistente”, falou ela, que explicou como é feita a manipulação: "Essa técnica se chama deep fake, uma tecnologia de inteligência artificial que permite trocar rostos e alterar falas em vídeos criando conteúdos extremamente realistas".

A apresentadora Giovanna Ewbank também teve seu nome usado em um golpe e contou que só ficou sabendo da gravação ao ser alertada por amigos. No vídeo em questão, a voz e a imagem dela foram manipuladas por inteligência artificial. Na gravação falsa, ela promove um produto alternativo ao botox. Veja o alerta dela!

Veja também: Sandra Annenberg compartilha sua reação ao ser vítima de golpe: ‘Tive um choque’