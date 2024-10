Elaine Mickely fala sobre os filhos se casarem aos 20 anos: 'Incentivo'

Casada desde seus 20 anos, Elaine Mickely fala sobre apoiar filhos a fazerem o mesmo; famosa contou ainda quando será o casamento da filha

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, falou sobre ter se casado aos 20 anos com o apresentador e apoiar os filhos, Luma Cesar e Luigi Cesar, a fazerem o mesmo. Nesta terça-feira, 01, a ex-atriz global participou do Chega Mais, do SBT, e tocou no assunto, inclusive, ela revelou quando será o casamento de sua primogênita.

Após algumas semanas da cerimônia luxuosa de seu caçula com Júlia Vieira, a mulher do jornalista falou que a primogênita já está organizando seu grande dia com o noivo, o empresário estrangeiro Ed Beccle, que Luma conheceu durante uma viagem com a família no México.

"A gente fechou tudo agora semana passada, vai ser em fevereiro", revelou a mamãe que está envolvida nos preparativos. Em seguida, Elaine Mickely comentou que apoia os herdeiros a casarem cedo como ela fez, por ver maturidade neles.

"Eu estimulo, eu incentivo, se claro, o jovem de 20 anos tiver uma maturidade, o Luigi sempre foi um menino muito maduro", disse sobre o caçula. E falou sobre ter se casado com a idade: "Eu me casei com 20 anos de idade com o Cesar, não me arrependo de nada, de ter me casado novinha", declarou e contou que na época já se sustentava por trabalhar desde os 14 anos como atriz.

Ainda durante sua participação no programa do SBT, Elaine Mickely recebeu uma homenagem de Cesar Filho e falou sobre como se conheceram. A famosa já havia contado a história de amor com detalhes, revelando que o apresentador a viu na Revista CARAS na época.

Em 1998, o casal começou o namoro até selarem a união em abril de 2000. Em agosto do mesmo ano, Luma nasceu. Três anos depois, eles tiveram Luigi, herdeiro que se casou no civil na mansão deles. Algumas semanas depois, ele teve uma festa luxuosa para a cerimônia religiosa com Júlia Vieira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

Elaine Mickely diz que filho não dormiu com esposa até casamento religioso

A esposa de Cesar Filho, Elaine Mickely, contou que o herdeiro, Luigi Cesar, só foi morar com a mulher, Júlia Vieira, após o casamento religioso, mesmo tendo feito a união no civil semanas antes na mansão dos pais em Alphaville.

Em seus stories do Instagram, a ex-atriz global explicou o motivo ao abrir uma caixinha de perguntas para tirar as dúvidas dos seguidores. Questionada sobre eles terem ido morar juntos após a cerimônia no civil, Elaine Mickely então esclareceu que o jovem casal aguardou a união no religioso. Saiba mais aqui.