Viviane Araújo exibe novo visual após fim da novela Volta Por Cima

Com o fim de Volta Por Cima, a atriz Viviane Araújo decidiu renovar o visual e deixou os fios loiros para trás; veja transformação

A atriz Viviane Araújo se despediu de Rosana, sua personagem em 'Volta Por Cima', no último sábado, 26, dia em que a TV Globo exibiu o último capítulo da novela. Com o término da trama, a artista decidiu renovar o visual e deu adeus aos fios loiros.

Por meio das redes sociais, Viviane revelou ao público que está morena novamente . Além de escurecer as madeixas, a famosa ainda iluminou levemente alguns fios. Os internautas, encantados com a mudança, fizeram questão de elogiar a transformação da atriz.

"Vivi fica linda com qualquer cabelo, meu Deus", escreveu uma seguidora. "Eu amo a Vivi com esse cabelo mais ondulado nas pontas!", disse outra. "Maravilhosa como sempre", declarou uma terceira. "Fica lindíssima de qualquer forma", ressaltou mais uma.

Vale lembrar que 'Volta Por Cima' foi a primeira novela de Viviane Araújo após o nascimento de Joaquim, de 2 anos, primeiro filho da atriz. Com a chegada do pequeno, fruto de seu casamento com Guilherme Militão, ela decidiu dar uma pausa nas telinhas e retornou aos trabalhos em 2024.

Como Viviane Araújo concilia a carreira com a maternidade?

Em entrevista à Contigo! Novelas, Viviane Araújo abriu o coração ao falar sobre a maternidade e sua carreira de atriz. A artista ainda explicou como consegue conciliar as duas áreas.

"Eu estava muito a fim de fazer outra novela. Depois que o Joaquim nasceu até fiz alguns trabalhos, mas queria mesmo era voltar a fazer novela. Quando eu recebi o convite para fazer a Rosana, foi uma grande felicidade. Estou aproveitando ao máximo", declarou Vivi, ressaltando o companheirismo do marido durante o período de gravações.

"Joaquim é muito fofo, eu morro de saudade! Estou nessa dupla jornada, mas ainda bem que tenho um parceiro que cuida dele quando não estou. O Guilherme sempre me manda fotos", disse ela.

Antes de retornar às novelas em 'Volta Por Cima', o último trabalho de Viviane Araújo nos folhetins da TV Globo foi em 'O Sétimo Guardião', exibida em 2018. A atriz também já esteve em tramas como 'Império' (2014) e 'Rock Story' (2016).

